O predicție făcută în 1972 despre prăbușirea civilizației umane în anii 2040 pare să fie corectă

Societatea umană urmează să se prăbușească în următoarele două decenii dacă nu avea loc o schimbare serioasă în prioritățile globale, potrivit unei reevaluări a unui raport din anii 1970.



În acel raport, publicat în bestsellerul „The Limits to Growth” (1972), o echipă de oameni de știință de la MIT argumentau că civilizația industrială era sortită colapsului dacă guvernele și corporațiile aveau să continue să urmărească o creștere economică continuă, indiferent de costuri.



Cercetătorii au prezis 12 scenarii posibile pentru viitor, mare parte dintre acestea prevestind un moment în care resursele naturale vor ajunge să fie atât de limitate încât creșterea economică ar deveni imposibilă și bunăstarea personală ar scădea considerabil.



Cel mai bine cunoscut scenariu al raportului, scenariul „Business as Usual” (BAU), prevestea că creșterea economică globală ar atinge un apogeu în anii 2040, iar apoi s-ar prăbuși, alături de populația globală, disponibilitatea alimentelor și a resurselor naturale.



Un moment de cotitură pentru societatea umană și condițiile de trai



Acest „colaps” iminent nu ar fi sfârșitul rasei umane, însă ar reprezenta un moment de cotitură pentru societate și condițiile de trai ar fi reduse drastic în toată lumea.



Așadar, care este perspectiva asupra societății umane acum, după aproape jumătate de secol de la predicția făcută de cercetătorii de la MIT? Gaya Herrington, cercetător la firma de consultanță KPMG, a decis să afle răspunsul.



În noiembrie 2020, Herrington a analizat predicțiile făcute în 1972 și cele mai actuale date despre lumea noastră. Herrington a descoperit că starea actuală a lumii, măsurată prin 10 variabile diferite (inclusiv populație, rate de fertilitate, niveluri de poluare, producție alimentară și industrială), corespunde cu două scenarii propuse în 1972, anume scenariul BAU și altul numit Comprehensive Technology (CT), în care avansurile tehnologice ajută la reducerea poluării și la sporirea resurselor de hrană, chiar dacă resursele naturale dispar.



Deși scenariul CT are ca rezultat un șoc mai redus pentru populația globală și bunăstarea personală, lipsa resurselor naturale va duce la un moment în care creșterea economică trece printr-un declin abrupt. Cu alte cuvinte, un colaps brusc al societății industriale ar avea loc.



Și care este vestea bună?



„Ambele scenarii indică faptul că o continuare a modului în care desfășurăm acum afacerile, adică o creștere economică continuă, nu este posibilă”, a spus Herrington, potrivit Science Alert.



Vestea bună este că încă nu e prea târziu să evităm aceste scenarii și să ajutăm societatea să revină pe calea cea bună, astfel încât să ajungem la scenariul „Stabilized World” (SW).



Acest scenariu începe la fel ca BAU și CT, populația, poluarea și creșterea economică ajungând tot mai accentuate în timp ce resursele naturale încep să dispară. Diferența este că oamenii decid, în cele din urmă, să limiteze creșterea economică în mod intenționat, înainte ca o lipsă de resurse să îi forțeze să facă acest pas.



Vaccinurile dezvoltate în timpul pandemiei de COVID-19, o dovadă a ingenuității umane



„Scenariul SW presupune că, pe lângă soluțiile tehnologice, prioritățile societății globale se schimbă. O schimbare a valorilor și politicilor înseamnă, printre altele, o familie mai redusă, o disponibilitate perfectă a contracepției, o alegere deliberată de a limita producția industrială și un accent considerabil pe sănătate și educație”, a adăugat Herrington.



Acest scenariu ar putea părea o fantezie, în special având în vedere faptul că nivelurile de dioxid de carbon din atmosferă continuă să crească. Însă, studiul lui Herrington sugerează că o schimbare deliberată de atitudine încă mai este posibilă.



Herrington a mai explicat că dezvoltarea și administrarea rapidă de vaccinuri din timpul pandemiei de COVID-19 este o dovadă a ingenuității umane atunci când ne confruntăm cu o criză globală. Este pe deplin posibil, a precizat Herrington, ca oamenii să reacționeze în mod similar la criza climatică actuală.