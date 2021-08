Ce spun astrele azi, 3 august

Berbec

Luna plasata in Gemeni, in zona comunicarii, iti sustine toate demersurile legate de documente, deplasari, discutii si intalniri. Astazi poti pune cap la cap informatii, poti semna un act oficial sau poti finaliza cu succes niste negocieri. Calatoriile scurte sunt soldate cu beneficii, iar parteneriatele sunt fructuoase.



Taur

Luna in Gemeni activeaza zona banilor obtinuti prin eforturi proprii. Aspectele sunt frumoase, semn ca astazi poti finaliza niste discutii legate de o afacere. Este o zi buna pentru gasirea unor mijloace eficiente de crestere a resurselor materiale sau pentru concretizarea unei colaborari care-ti poate aduce beneficii pe termen lung.



Gemeni

Contextul astral de astazi iti confera o stare de spirit excelenta, creativitate, inspiratie si eficienta in comunicare. Esti convingator, iar umorul te ajuta sa iesi cu bine din orice situatie. Este o zi buna pentru punerea la punct a detaliilor unor colaborari, pentru planificarea unei calatorii sau pentru configurarea unui proiect creativ.



Rac

Astazi esti foarte abil in a trage sforile si a aranja lucrurile din culise. Nu e cazul sa iesi in fata, ci e bine sa fii cat se poate de discret si sa conduci activitatile profesionale din umbra. Se pare ca informatiile primite sunt extrem de pretioase, iar flerul si intuitia de ajuta sa le triezi si sa le folosesti eficient, mai ales daca e vorba despre o investitie, o afacere sau un proiect profesional inovator.



Leu

Luna in Gemeni si aspectele in care se implica creeaza un context favorabil in ce priveste relatiile sociale, relatia cu publicul, clientela, promovarea unor proiecte. Este o zi excelenta pentru a te intalni cu prieteni sau cu persoane care au propuneri pentru tine. Beneficiile sunt de ambele parti si pe termen lung.



Fecioara

Surprize placute legate de sfera profesionala iti pot insenina ziua inca de la primele ore. Spre dupa-amiaza, este posibil ca niste discutii cu sefii sau cu alte persoane cu autoritate sa-ti aduce vesti bune legate de remunerarea implicarii tale intr-un proiect. In orice caz, acum este momentul sa spui ce ai de spus si sa ceri ce ti se cuvine.



Balanta

Ziua de astazi iti aduce experiente si oameni care te ajuta sa-ti revizuiesti unele aspiratii sau sa-ti reconsideri atitudinea in fata vietii. Demersurile legate de programarea unei vacante sau rezolvarea unor probleme juridice decurg cu usurinta si eficienta. Una peste alta, o zi frumoasa, plina de invataminte valoroase.



Scorpion

Luna plasata in Gemeni te face foarte abil in a fructifica resursele materiale ale altora. Este o zi in care e bine sa primesti ce ti se ofera, fie ca este vorba despre un favor, o recompensa sau un dar. Iar daca urmaresti sa obtii o sponsorizare pentru un proiect, acum e momentul sa faci demersurile necesare.



Sagetator

Luna se afla astazi in Gemeni, in zona parteneriatelor, colaborarilor, relatiei conjugale si imaginii sociale. Trigonul cu Saturn vorbeste despre sansa de a pecetlui o colaborare sau de a inchega o relatie pe termen lung cu o persoana de incredere. In orice caz, astazi te bucuri de recunoastere, confirmari, aprecieri.



Capricorn

Astazi se pare ca esti pus pe treaba. Luna activeaza zona muncii si te face din cale-afara de constiincios. Mai cu seama daca te-ai intors recent din vacanta, acum esti hotarat sa pui la punct toate lucrurile. Pe de alta parte, acum e momentul sa le vorbesti sefilor, mai ales daca ai idei legate de un proiect sau iti doresti o promovare.



Varsator

Pentru tine, Luna in Gemeni inseamna inspiratie, creativitate, iubire. Iar trigonul Lunii cu Saturn promite si stabilitate, consecventa si responsabilitate in toate alegerile pe care le faci. Este momentul potrivit pentru a lua niste hotarari impreuna cu persoana iubita, eventual legate de copii.



Pesti

Luna in Gemeni te indeamna sa rezolvi niste probleme familiale sau locative, mai ales daca le-ai tot amanat pana acum. Pe de alta parte, este un moment excelent pentru a primi si a face vizite, precum si pentru a lua niste decizii importante in ce priveste o investitie sau schimbarea locuintei.