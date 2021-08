Cadrele didactice din Republica Moldova nu se grăbesc să se imununizeze. Timp de două zile, la maratonul de vaccinare organizat la Centrul Municipal din Chişinău s-au imunizat aproape o mie de persoane, dintre care doar 300 erau profesori. Potrivit Ministerului Sănătăţii, în şcolile în care peste 70 la sută dintre angajaţi vor fi vaccinaţi vor activa în regim normal, de la 1 septembrie.



LIUBA MAXIM reporter TVR MOLDOVA: „Dacă la celelalte maratoane oamenii veneau de la primele ore ale dimineţii, iar rândurile se întindeau pe o distanţă de câţiva kilometri, astăzi, la Centrul Municipal de Vaccinare bate vântul, chiar dacă sunt disponibile 3 tipuri de vaccinuri”.



MIHAI CUCU, voluntar: „La maratonul de vaccinare de la Palatul Republicii pe 26 iunie, rândul era foarte mare, ajungea la Muzeul de Istorie şi ajungea în vale, era straşnic. Lumea era nevoasă, era în soare. Acum dacă sus sunt oameni în sala de aşteptare.”



Până la prinz, s-au imunizat peste o sută de persoane, dintre care doar 20 cadre didactice. Angela Lavric este profesor de muzică la Centrul de Creaţie "Ghiocel" şi a venit să se imunizeze pentru că îşi doreşte să revină la şcoală din 1 septembrie.



ANGELA LAVRIC profesor de muzică: „Trebuie să contactez cu copiii şi eu sunt muzicant şi foarte aproape trebuie de copil să mă apropii.-Cum au fost orele online pentru dumneavoastră şi colegii dumneavoastră? -Foarte greu, mai ales pentru muzicanţi foarte greu. Trebuie să ne vaccinăm, mie tot mi-a fost frică, dar m-am gândit că trebuie să fac lucrul acesta”.



„Aţi hotărât totuşi să vă vaccinaţi.-Păi la lucru o o să ne întrebe, la grădiniţă. -Să vă protejaţi? -Da.-De ce abia acum? -Acum mi-a venit rândul. Am fost anunţaţi că la nivel global, cât şi la noi în fiecare instituţie să fie cel puţin 70 procente vaccinaţi şi asta tot ar fi o motivare pu vaccinare. Cum vă simţiţi? -Foarte bine, credem că tot o să fie bine. Noi am trecut şi ştim ce înseamnă, nu dorim la nimeni să treacă prin ceea ce am trecut noi şi de aceea vrem să ne vaccinăm”.



Cei de la Centrului Municipal de Vaccinare au fost pregătiţi pentru a imuniza mult mai multe persoane.



CRISTINA BOCLINCA medic-coordonator, Centrul Municipal de Vaccinare: „Ieri au fost vaccinaţi la maraton 573 de persoane, dintre care pete 300 de erau cadre didactice, astăzi pănă ce doar 20 de persoane cadre didactice şi peste o sută de persoane populaţia generală. Am aşteptat să vină mai multe persoane, pu că au fost planificaţi cadre didactice 700 de persoane, plus populaţia generala, ne aşteptau la o mie de persoane pe zi”.



În urmă cu două săptămâni, ministrul interimar al Sănătăţii recunoştea că rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice este mica. Doar 29 la sută dintre profesorii din Republica Moldova sunt vaccinaţi cu ambele doze, iar pentru ca şcoala să înceapă normal de la 1 septembrie procentul de imunizare trebuie să ajungă la peste 70 la sută.