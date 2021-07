ANSA atenţionează asupra procurării alimentelor în perioada caniculară

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) reamintește consumatorilor să fie prudenţi pe vreme caniculară și prezintă unele recomandări pentru a evita riscul procurării şi consumului produselor alimentare neconforme în această perioadă, transmite MOLDPRES.



„Soarele, canicula şi alimentele perisabile reprezintă una dintre cele mai periculoase combinaţii în sezonul cald. Băuturile şi mâncarea alterate, alături de fructele şi legumele insuficient spălate pot provoca toxiinfecţii alimentare ale căror simptome se fac simţite la câteva ore de la consum. Cele mai periculoase alimente asociate cu apariţia unor afecţiuni digestive, în special pe timpul verii, sunt carnea, mezelurile, ouăle, lactatele, peștele. Sub acţiunea arşiţei şi a umezelii specifice acestui sezon, se creează mediul perfect pentru înmulţirea unor microorganisme periculoase, precum bacterii, virusuri, paraziţi”, indică ANSA.



Pentru a evita situaţiile în care pot fi achiziţionate produse neconforme, care pot pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa oamenilor, ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la câteva aspecte: achiziționarea produselor alimentare din locuri autorizate în conformitate cu legislația din domeniu; existenţa şi funcţionarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse produsele alimentare; citiţi cu atenţie eticheta produselor pentru a vă informa privitor la calitatea şi compoziţia produsului; informaţia de pe etichetă trebuie să cuprindă: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor, cantitatea netă sau volumul de produs, data durabilităţii minime sau data limită de consum, ţara de origine, condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare, instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar.



De asemenea, este necesar să fie verificată integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul transportării, depozitării şi al comercializării. Ambalajul trebuie să fie curat, nedeteriorat, să nu prezinte semne de bombaj.



„Fiţi atenţi la igiena personalului care vă deserveşte şi la condiţiile sanitare de comercializare a alimentelor. Verificaţi senzorial calitatea produselor alimentare pe care intenţionaţi să le procuraţi (culoare, miros, aspect, gust etc.). După procurare, păstraţi produsele conform indicaţiilor înscrise de producător pe ambalajul produsului (temperatura de păstrare, umiditatea etc.). Transportarea produselor alimentare în perioada respectivă trebuie să fie efectuată în cel mai scurt timp posibil”, conform sursei citate.



În cazul constatării unor nereguli, reclamațiile respective pot fi depuse în conformitate cu legislația, către Subdiviziunile Teritoriale ANSA. Reclamațiile pot fi înaintate și prin linia fierbinte ANSA 080080033 sau poșta electronică: info@ansa.gov.md.