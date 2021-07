Vitamina care prelungește viața

Savanții de la Institutul american Buck din Novato au descoperit că vitamina D are capacitatea de a prelungi viața omului cu cel puțin o treime.



Rezultatele cercetărilor au fost publicate în revista „Cell Reports".



Biologii au efectuat experimentele pe viermi nematozi (rotunzi), deoarece procesele de îmbătrînire în organismul acestora decurg aproape ca la om. În cadrul experimentelor savanții au divizat viermii în două grupe: una era alimentată cu vitamina D în cantități mari, iar din rația delei de-a doua grupe această vitamină a fost exclusă. Cercetătorii urmăreau care este impactul prezenței sau lipsei vitaminei D asupra viermilor.



În cadrul studiului s-a demonstrat că vitamina D are un rol primordial în nimicirea și neutralizarea „deșeurilor proteice" – a proteinelor, moleculele cărora au căpătat o formă neregulată. Asemenea dereglări în organism se produc, de obicei, cu înaintarea în vîrstă a omului și provoacă boli neirodegenerative și moartea masivă a celulelor. Anume de aceea boala Alzheimer, de exemplu, este răspîndită printre persoanele în etate, or, capacitatea lor de a elimina proteinele afectate din organism este redusă. O asemenea dereglare sporește, de asemenea, riscul apariției cancerului.



Acum savanții speră să efectueze asemenea cercetări asupra mamiferelor și oamenilor.