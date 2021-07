Ce spun astrele azi, 30 iulie

Berbec

Tot optimismul de care astazi dai dovada poate functiona impotriva ta, in cazul in care exagerezi. Pastreaza-ti simtul realitatii si nu te aventura inutil in a face planuri complexe, de aventura. In schimb, in ceea ce priveste relatia cu persoana iubita, savureaza timpul petrecut alaturi de aceasta si fii multumit cu ceea ce ai. Bucuriile nu-ti lipsesc.



Taur

Cu mare atentie ar trebui sa tratezi astazi problemele care apar in familie. Desi nimeni nu-ti poate sta in cale, diferente de opinie vor aparea, tocmai pentru ca nimeni nu-ti intelege adevaratele motivatii si nici nu iti accepta planurile de viitor. Pot interveni probleme legate de familia paterna sau de camin, ori mosteniri. Lupta pentru ceea ce iti apartine.



Gemeni

O zi in care oportunitatile apar de unde te astepti mai putin, insa, pentru a te putea bucura de ceea ce vine la tine, ca sansa, este indicat sa fii flexibil in gandire si sa nu iti impui parerile cu oric pret. In definitiv, nu are sens sa repeti; cine are urechi de auzit sa auda ceea ce ai spus, te va asculta si iti va urma sfatul oricum.



Rac

Aceasta zi este prima dintr-un sir de zile in care totul decurge asa cum ti-ai propus. Nu ar strica daca ai putea sa uiti pentru cateva momente de cei de din jur, avand grija de tine insuti si rasfatandu-te, ori de cate ori ai ocazia. In cazul in care iti doresti sa obtii ceva anume de la o relatie, acum este momentul sa dai glas doleantelor tale.



Leu

Sansele tale de succes se amplifica exponential in momentul in care renunti la ideile fixe, mai ales astazi. Tot ceea ce iti doresti a obtine vei reusi sa primesti fara ca tu sa depui eforturi peste masura de mari. Poti considera ca este o zi in care Divinitatea te rasfata neconditionat. Pregateste-te sa stralucesti in vazul tuturor.



Fecioara

Se pare ca astazi nu prea esti prezent in aceasta realitate. Sau nu complet, cel putin. Desi atent atunci cand observi amanuntele unei situatii, desi dedicat ordinii si disciplinei, ai parte de o zi in care preferi sa fii atent la ceea ce visezi cu ochii deschisi. Toate bune si frumoase atat timp cat te "intorci" din starea respectiva cu informatii de actualitate.



Balanta

Cel mai bine este ca, atunci cand oferi ceva, sa nu pretinzi nimic in schimb, sa oferi totul cu dragoste si abnegatie. Ori ziua de astazi este una in care darurile Divinitatii nu contenesc a veni la tine. De aici si sfatul ca, din ce ai tu, sa oferi si altora, neconditionat. Asteapta sa mai treaca ceva timp pana sa iti exteriorizezi sentimentele.



Scorpion

O zi speciala, cea de astazi, pentru tine. Sunt crescute sansele de a intalni o persoana prin intermediul careia sa avansezi (din punct de vedere ierarhic) la locul de munca. Un dar la care nu te astepti - de asemenea - ar putea ajunge in mainile tale. In ceea ce priveste relatia de cuplu, schimba unghiul de perspectiva si nu te compromite.



Sagetator

Cu cat mai departe in viitor privesti, cu atat mai bine pentru tine; esti capabil a descoperi noi orizonturi, ceea ce iti este de folos pentru ce urmeaza sa intreprinzi. Cu toate acestea, aminteste-ti ca pe aceasta lume totul are un pret, inclusiv succesul care (momentan, cel putin) pare atat de tangibil... Grabeste-te incet.



Capricorn

De unde, nu se stie, dar succesul este al tau, in aceasta zi. Pe cat posibil, colaboreaza, tocmai pentru a obtine beneficii la care nici nu ai curaj sa visezi, deocamdata. Fii multumit pentru ceea ce ai, deoarece asa vei descoperi ceea ce cauti. Colaborarea se impune si in relatia de cuplu, fericirea fiind la doar un pas departare de voi.



Varsator

Linistea interioara si claritatea in gandire, combinate cu creativitatea si cu scanteia divina din tine, reprezinta acea combinatie "de succes" de care poti avea parte in aceasta zi. Prietenii si cei din anturajul tau apropiat sunt cei care iti "paveaza" calea spre reusita. Cu toate acestea, bazeaza-te doar pe propriile-ti puteri, indiferent ce drum decizi a urma.



Pesti

Relaxarea pe care ti-o doresti se lasa asteptata, astazi, mai ales daca intentionezi a actiona in viitorul apropiat pentru a face schimbarile pe care de mult timp ti le-ai propus. In schimb, ceea ce poti face este sa alternezi munca cu distractia, amintindu-ti cum este sa lucrezi din placere si realitatea va lua, incet, forma noua a gandurilor tale.