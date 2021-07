Biden: Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare; reacţia Kremlinului: el nu cunoaşte Rusia

Evaluarea preşedintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare este departe de realitate şi trădează o cunoaştere insuficientă a acestei ţări, a reacţionat miercuri Kremlinul după o asemenea declaraţie a liderului de la Casa Albă, relatează Reuters.



Biden a făcut marţi aceste remarci în timpul unui discurs în care a avertizat că, dacă Statele Unite vor ajunge în situaţia unui ''război real'' cu o ''mare putere'', aceasta ar putea fi rezultatul unui atac cibernetic semnificativ asupra SUA, el subliniind ceea ce Washingtonul vede ca fiind ameninţări în creştere din partea Rusiei şi a Chinei.



Biden a mai susţinut că serviciile secrete americane sunt superioare celor ruseşti şi că preşedintele rus Vladimir Putin are ''cu adevărat o problemă''.



''El (Putin) conduce o economie care are arme nucleare şi zăcăminte de petrol şi nimic altceva. Nimic altceva. Economia lor este ..., ce ? A opta cea mai mică din lume acum, cea mai mare din lume ? El ştie că are cu adevărat o problemă, ceea ce în opinia mea îl face chiar şi mai periculos'', a estimat preşedintele american.



În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că are impresia că preşedintele Biden, care a rostit acel discurs în timpul unei vizite la Oficiul Directorului Informaţiilor Naţionale (ODNI), şi-a croit mesajul special pentru comunitatea de informaţii a SUA şi a dorit să impresioneze acolo.



''Să pretinzi că nu există nimic altceva în Rusia (în afară de petrol şi arme nucleare) este greşit. Aceasta arată cunoştinţe incorecte şi o neînţelegere a Rusiei moderne'', potrivit oficialului rus.



Cu toate eforturile de normalizare a legăturilor aflate în curs, Statele Unite sunt un adversar al Rusiei, a indicat Peskov, care a respins şi afirmaţiile lui Biden că Moscova se amestecă deja în alegerile americane de la jumătate de mandat care vor avea loc anul viitor.