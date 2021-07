Mai multe ţări ale lumii se confruntă cu temperaturi extreme, inundaţii devastatoare şi incendii de proporţii

Temperaturi extreme, inundaţii devastatoare şi incendii de proporţii, cu astfel de fenomene meteo se confruntă la acest moment mai multe ţări. Ploi torenţiale însoţite de vânt s-au abătut peste sud-estul Angliei. La Londra, zeci de drumuri au fost blocate, iar mai multe staţii de metrou închise. Furtuni violente au lovit din nou Belgia şi Elveţia. Italia nu face faţă incendiilor din Sardinia şi cere ajutor internaţional. ŞI Spania cu greu ţine sub control un imens incendiu de vegetaţie, care a mistuit deja peste o mie de hectare de pădure, relatează Mesager.







Sud-vestul Europei este pârjolit de incendiile de vegetaţie. În Italia peste 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, inclusiv rezidenţii unei instituţii medicale, dar şi turişti.



Autorităţile cer ţărilor vecine să intervină cu avioane de stingere a incendiilor. Peste 20.000 de hectare de vegetaţie au căzut pradă flăcărilor, numeroase proprietăţi au fost distruse şi animale ucise.



Şi regiunea împădurită din Catalonia este pârjolită. Cenuşa rezultată în urma incendiului a ajuns deja în zone din Barcelona. Alături de pompieri, soldaţi din cadrul armatei spaniole au fost desfăşuraţi în lupta cu flăcările. Fermieri din regiune au fost chemaţi să are zone de pe ogoarele lor pentru a crea bariere împotriva răspândirii flăcărilor.



Şi în zona muntelui Alaric din sud-vestul Franţei s-a dezlănţuit iadul, circa 500 de hectare de vegetaţie au fost mistuite. Incendiul a provocat pene de curent, în mai multe regiuni din Spania şi Portugalia.



Între timp, o ploaie torenţială a transformat rapid zone din capitala britanică în capcane pentru şoferi şi pietoni. Canalizarea a refulat, iar parcările subterane şi pasajele rutiere au fost printre cele mai afectate. Peste 300 de persoane au sunat la numărul de urgenţă. Şi reţeaua de metrou a fost afectată, opt staţii au fost închise simultan.



Un spital din estul Londrei a anunţat că secţia de primiri urgenţe a fost inundată, iar cei care aveau nevoie de îngrijiri au fost sfătuiţi să meargă în altă parte.



În Belgia, furia naturii s-a dezlănţuit din nou. Furtunile violente care au afectat zona de sud a ţării, au produs pagube semnificative, la doar o săptămână după ce ţara s-a confruntat cu inundaţii devastatoare, în urma cărora 36 de oameni au murit.



Şi în Elveţia, râurile şi lacurile s-au revărsat în urma ploilor torenţiale, mai multe drumuri au fost distruse.



Bilanţul victimelor inundaţiilor din vestul Europei a depăşit 170 şi mulţi oameni sunt încă daţi dispăruţi.



După inundaţiile devastatoare din centrul Chinei, un taifun s-a abătut cu putere asupra estului ţării. Cu rafale de aproape 140 de kilometri pe oră şi ploi abundente, furtuna tropicală a lovit inclusiv Shanghaiul.



Viituri, copaci smulşi din rădăcini, maşini sub apă - fac parte din peisajul zonei. Sute de mii de oameni au fost evacuaţi. Două aeroporturi internaţionale au anulat toate zborurile. Şi traficul feroviar a fost întrerupt. Autorităţile au interzis activităţile în aer liber.