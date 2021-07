Zeci de mii de brazilieni au ieșit în stradă împotriva președintelui extremist Bolsonaro: „Acest guvern e vinovat de genocid”

Brazilienii au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării, sâmbătă, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, a cărui popularitate s-a prăbușit dramatic în ultimele săptămâni ca urmare a unor scandaluri de corupție și după gestionarea dezastruoasă a pandemiei de Covid care a făcut 500.000 de victime în Brazilia, relatează Reuters.



Protestele au loc pe fondul venirii unui an electoral în Brazilia și în condițiile în care președintele în funcție a scăzut puternic în popularitate pe fondul gestionării dezastruoase a pandemiei de Covid și unor scandaluri. Bolsonaro este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale revoltătoare de pe parcursul ultimilor ani. La un moment dat, el le-a transmis brazilienilor „să nu se mai vaite” de Covid într-o zi în care muriseră aproximativ 1700 de oameni.



Anul viitor, Bolsonaro va trebui să treacă testul alegerilor și se va înfrunta, cel mai probabil, cu principalul său rival politic, fost președinte Luiz Inacio Lula da Silva. Sondajele arată, în prezent, că Bolsonaro ar pierde în fața lui Lula.



Este a doua oară în această lună când brazilienii ies în stradă împotriva lui Bolsonaro în mai multe orașe ale țării.



„Sunt aici pentru că a venit vremea să reacționăm la acest guvern vinovat de genocid”, spun Marcos Kirst, un protestatar din Sao Paulo.



Peste 500.000 de brazilieni au murit de Covid-19 sub conducerea lui Jair Bolsonaro, criticat dur pentru faptul că a minimalizat impactul bolii și al pandemiei și că s-a opus măsurilor de protecție împotriva bolii.