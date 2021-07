8 fructe și legume pentru sănătatea bărbaților

Consumul de fructe si legume este benefic organismului tuturor, insa cu prisosinta al barbatilor, care au nevoie de mai multa energie pentru a se pune in miscare. Fructele si legumele le vor asigura barbatilor nutrientii de care au nevoie pentru intreaga zi si vor contribui din plin la starea lor de sanatate.



Cireșele și ghimbirul intră în categoria fructelor si legumelor cu efecte antiinflamatoare

Stiti cu totii duritatea jocului de fotbal american. Cum își alină sportivii durerea? Cu cireșe. Pigmentul din aceste fructe au acelasi efect ca medicamentele antiinflamatoare, mai putin efectele secundare. Tot efect antiinflamator are si ghimbirul. Consumul regulat reduce durerea musculara cauzata de accidentari.



Avocado și tomatele, fructe și legume care reduc colesterolul și riscul de cancer la prostată

Avocado este un fruct exotic foarte bogat in grasimi. Dar vorbim de grasimi mononesaturate. Consumand avocado, grasimile trans (cele rele) sunt inlocuite cu grasmile mononesaturate (cele bune). In consecinta, se reduce nivelul colesterolului rau. Alte alimente care contin grasimi bune sunt uleiul de masline, nucile, alunele, fisticul, nucile braziliene. La randul lor, rosiile contin mult licopen, un antioxidant puternic care tine departe diverse forme de cancer. Studii recente au concluzionat ca barbatii care au inclus in dieta lor sosul de rosii sunt mai putin predispusi dezvoltarii cancerului la prostata.



Bananele și legumele colorate, mixul de fructe și legume anti-îmbătrînire

Continutul ridicat de potasiu fac din banane un aliment minune. Potasiul ajuta la sanatatea oaselor si a muschilor, tine sub control tensiunea arteriala, datorita faptului ca anihileaza nivelul de sare din corp. Sanatatea ta va fi imbunatatita daca la fiecare masa ai alaturi un platou pe care ai asezat legume de toate culorile. Te vei asigura ca aduci un aport de nutrienti celulelor organismului tau. Beta-caroten, luteina si vitamina C. Toate acestea sunt continute de legumele portocalii: ardei, morcovi, dovleac sau cartofi dulci. Spanacul, guliile, napii, varza, broccoli fac parte din categoria legumelor cu frunze verzi. Ele au nutrieni care stopeaza degradarea organismului cauzata de imbatranire.



Fructele de pădure și cartofii copți, fructe și legume care îmbunătățesc memoria și țin departe gripa

Coacazele, murele, zmeura, intr-un cuvant fructele de padure, contribuie din plin la mentinerea sanatatii creierului si imbunatatesc memoria. La randul lor, cartofii copti sunt si usor de preparat, si sanatosi. Ei au un nivel ridicat de vitamina C, un antioxidant care neutralizeaza radicalii liberi din corp. Evitati, totusi, sa adaugati unt. Alte surse de vitamina C sunt ardeii verzi, kiwi si citricele.