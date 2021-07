Din cauza unei afecțiuni rare, un bărbat doarme 300 de zile pe an. „Se culcă, apoi se trezește și după 25 de zile”

Un bărbat de 42 de ani din Rajasthan, India, a fost diagnosticat cu o afecțiune rară, din cauza căreia doarme 300 de zile pe an. Viața lui este complet dată peste cap din acest motiv, iar rudele spun că își poartă foarte greu de grijă. Mai alarmant este că situația lui pare că se agravează progresiv.



Pukhram, din satul Bhadwa, suferă de o tulburare rară numită Axis Hypersomnia, din cauza căreia doarme și câte 25 de zile la rând, fără să se trezească nici măcar o clipă, potrivit India Today.



Din această cauză a fost poriclit „Kumbhkarna” - un personaj mitic din vechea scriptură indiană Ramayana, cunoscut pentru că a dormit neîntrerupt timp de șase luni.



Bărbatul suferă de această boală de mai bine de 23 de ani și este afectat pe nenumărate planuri de ea. Spre exemplu, el nu poate să-și administreze propriul magazin alimentar mai mult de 5 zile pe lună, spune familia lui.



„Inițial, dormea 5 sau 7 zile la rând”, a declarat un membru al familiei pentru sursa citată.



„Îngrijorat de acest lucru, am căutat ajutor medical, dar boala lui nu a putut fi vindecată. Treptat, starea lui s-a agravat și perioadele de somn au crescut, iar acum doarme 20-25 de zile pe lună”, a mai declarat ruda.



Tratamentul pe care îl ia include antidepresive, pastile fără prescripție medicală și evitarea alcoolului și este recomandat de dr. Pradeep Mahajan, cercetător medical din Mumbai.



Cauzele acestei afecțiuni sunt destul de neclare, însă ea poate fi provocată de alte tulburări ale somnului, lovituri la cap și abuz de droguri și alcool. Cu toate acestea, unii medici cred că poate avea rădăcini în psihologie.



„Dacă o persoană a suferit în trecut o leziune la cap sau a avut o tumoare, atunci poate să apară această afecțiune”, a declarat dr. Birma Ram Jangid, medic din Rajasthan, care a mai spus că afecțiunea are șanse mai mari să fie tratată dacă este diagnosticată timpuriu.