Ce spun astrele azi, 23 iulie

Berbec

Dis-de-dimineata s-ar putea sa aveti surpriza unor vesti primite de la o persoana plecata mai departe si de care nu mai stiati nimic de ceva multa vreme. Daca aveti norocul ca vestile sa fie bune, atunci ziua dumneavoastra va incepe excelent. Din pacate, exista si riscul sa primiti vesti proaste, daca nu in legatura cu aceasta persoana, atunci in legatura cu alte chestiuni care va afecteaza in mod direct. Pregatiti-va, deci, sufleteste pentru o zi plina de contraste. Aveti grija, mai ales, de evolutiile in plan emotional, care pot foarte usor sa va scoata de pe fagasul unei evolutii normale si sa va bulverseze la maximum, in anumite imprejurari.



Taur

Astazi trebuie sa acordati mai multa atentie muncii si sanatatii. Aveti multe chestiuni pe care trebuie sa le finalizati, chestiuni de care depinde venitul dumneavoastra viitor, dar si evolutia profesionala. Este nevoie sa va concentrati si sa acordati acestor chestiuni importanta pe care o au. Totusi, aveti grija sa va alimentati asa cum trebuie si sa va acordati timp pentru relaxare si odihna, pentru ca prea mult stres va poate altera starea de sanatate. Invatati sa comunicati mai bine in subiectele legate de trairile voastre interioare, mai ales in relatia cu partenerul de cuplu, care astazi este mult mai sensibila si sensibilizata de evolutii externe.



Gemeni

Ati crezut ca daca va faceti de cap, fara sa tineti cont si de cei din jur, acest lucru nu va avea repercursiuni? Iata ca v-ati inselat si acum trebuie sa reparati ceea ce ati stricat. Poate ca lucrurile nu sunt atat de grave precum par, insa aveti obligatia sa actionati acum pentru a readuce lucrurile la normal, inainte ca trecerea timpului sa cauzeze si mai multe probleme. Cei din jur ar putea crede chiar ca nu va mai pasa de nimic, daca veti alege sa mai amanati implicarea. Nici in plan profesional nu va puteti permite ca neintelegerile sa treneze; exista riscul de a fi exclusi din anumite desfasurari, daca nu veti sti sa va apropiati persoanele care va pot ajuta in momente-cheie.



Rac

Daca va concentrati pe a face predictii asupra cursului evenimentelor si nu va veti implica direct in rezolvarea problemelor cu care sunteti confruntati, s-ar putea sa aveti neplaceri. Nimic nu se rezolva de la sine si trebuie sa alegeti sa va consumati energiile in mod pozitiv, nu facand presupuneri. Faceti un plan si puneti-l in aplicare. Auspiciile arata si sanse mari de succes astazi, desi este posibil ca, in a doua parte a zilei, sa apara o serie de evenimente neplacute care sa va strice seara. Juniorii din familie par determinati in a va cauza probleme, de accea trebuie sa fiti pregatiti sa actionati cu fermitate, dar fara violente - fizice sau verbale - chiar daca pare imposibil sa nu va pierdeti cumpatul.



Leu

Sansele de aa vea o zi reusita, care sa deschida o perioada de bun augur si in viitor sunt foarte mari. Trebuie insa sa va autoevaluati, astfel incat sa dati deoparte ceea ce este nefolositor si sa va aplecati cu mai multa seriozitate asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat. Concentrati-va si pe detalii, pentru ca exista unele extrem de importante, dar incercati sa obtineti si o privire de ansamblu asupra faptelor, care sa va ofere perspectiva corecta. A doua parte a zilei este mult mai propice reflectiei si punerii in aplicare a unora dintre ideile pe care deja le-ati proiectat; nu asteptati foarte mult pana sa treceti la actiune.



Fecioara

Ziua are toate sansele sa inceapa absolut perfect. Chiar s-ar putea sa aveti parte de rasfatul mult visat din partea stiti-voi–cui, ceea ce va va face ziua cu adevarat frumoasa. Va veti simti iubiti de catre cei din jur, iar acest lucru va ofera suficient impuls pentru a rezolva multe lucruri, din cele care va revin a fi rezolvate. Totusi, pastrati-va flexibilitatea pentru ziua de azi si deschiderea catre situatii neasteptate. Spre seara pot sa apara o serie de momente-surpriza si, din pacate, pot fi si mai putin placute. Socializarea ar putea fi compromisa, in astfel de situatii; menaati, totusi, pe cat se poate, relatiile de importanta.



Balanta

Prima parte a zilei va fi marcata de actiuni fara rezultat, ceea ce va dezamageste destul de mult. Desi v-ati dat toata silinta, nimic nu pare sa iasa asa cum v-ati dorit. Nu intrati in panica! Sunt lucruri care nu depind numai de voi. Mai apar si circumstante pe care nu le puteti controla si care au impact insemnat asupra a ceea ce lucrati. Asa ca, straduiti-va in continuare, dar cautati sa o faceti si intr-un context ceva mai favorabil, care sa va ajute in demersurile pe care doriti sa le intreprindeti. Relatiile personale vor intra in impas, din cauza unei comunicari defectuoase; incercati sa corectati acest minus, astfel incat lucrurile sa nu deraieze prea mult.



Scorpion

Dupa o perioada mai indelungata de agitatie, ziua de astazi pare o binecuvantare. Totul este calm, linistit, nimeni nu mai intervine la modul iritant, parca totul consipira sa va faca ziua fericita. Aveti sansa sa va concentrati asupra sarcinilor pe care trebuie sa le finalizati si sa obtineti rezultate dintre cele mai bune. Astfel veti beneficia de o dispozitie de zile mari, care se va mentine pe parcursul intregii zile, daca veti sti sa evitati orice situatie care v-ar putea pune intr-o pozitie dificila. Inclusiv in familie, trebuie sa ocoliti cu abilitate orice situatie care ar cere sa adoptati o pozitie partinitoare; folositi-va de diplomatie si actionati cu rabdare, astfel incat sa nu tulburati echilibrul oferit de contextul astral.



Sagetator

Daca ziua incepe absolut normal, fara evenimente deosebite, intr-o rutina destul de suparatoare la un moment dat, spre seara lucrurile ar putea sa se schimbe radical. Veti avea parte de evolutii extreme, de la calm la agitatie, de la liniste la zogomot, iar aces lucru va va solicita din plin sistemul nervos. Este posibil sa apara circumstante surprinzatoare care sa va schimbe total perspectiva asupra anumitor chestiuni pe care le credeati deja rezolvate. Nu prea va plac surprizele si nici schimbarile bruste de status-quo, asa ca situatia, per total, s-ar putea dovedi extrem de iritanta. Nu aveti ce face decat sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa va adaptati!



Capricorn

Veti fi solicitati la maximum din punct de vedere profesional, inca de la inceputul zilie. Parca nimic nu se poate rezolva astazi fara implicarea voastra. Pornind de la aceste considerente, trebuie sa va asteptati la o zi de stul de streasanta. Incercati totusi sa imbinati cu intelepciune profesia cu orele de odihna si masa, pentru a va pastra starea de sanatate nealterata. Aveti tendinta sa uitati de propria persoana atunci cand va apucati de ceva, ceea ce este total nociv. Mai ales aveti grija sa mancati la orele potrivite si sa va hidratati asa cum trebuie pentru a evita imbolnavirea. Si rezervati-va timp pentru voi insiva, in care sa va linistiti mintea si sufletul.



Varsator

Atmosfera de pace si liniste de dimineata nu va dura prea multa vreme. Exista riscul aparitiei unor tensiuni in plan profesional, din cauza cuiva care doreste sa va puna intr-o lumina nefavorabila. Persoana respectiva face eforturi de a va combate ideile, de a demonstra ca este mai competent si mai bine pregatit. Depinde de voi sa gasiti metoda cea mai buna pentru a-i dejuca planurile. In plan personal, celibatarii trebuie sa fie constienti ca nu vor fi deloc favorizati de contextul astral din punct de vedere sentimental; sansele de a gasi persoana potrivita sunt aproape nule. Si relatiile familiale sunt destul de solicitate, dar, daca va impuneti putina rabdare, ati putea reusi sa o scoateti la capat cu bine.



Pesti

Din pacate, ajungeti iar intr-o situatie dificila din punct de vedere emotional. Totul depinde de persoanele care va inconjoara. Daca este vorba de oameni de incredere, atunci totul s-ar putea transforma in ceva extrem de placut si cu finalitate fericita. Daca este vorba despre persoane care va tin mereu in garda, atunci lucrurile se schimba radical. Anxietatea si nelinistea ar putea pune stapanire pe voi si ar putea sa va determine sa actionati sub impulsul momentului; astfel de actiuni sunt extrem de nocive si va pot determina sa luati unele decizii cu impact negativ pentru viitor. Impulsivitatea in plan personal poate sa agraveze unele contexte, pana la pragul maxim; riscul de escaladare in aceste cazuri este mare.