Jocurile Olimpice 2020. Organizatorii nu exclud posibilitatea anulării competiţiei în ultimul moment

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo nu exclud posibilitatea anulării competiţiei în ultimul moment, din cauza numărului crescut de cazuri noi de Covid-19, atât în rândul sportivilor, cât şi în rândul cetăţenilor, relatează Reuters. Numărul total de cazuri pozitive de la JO, începând cu 1 iulie, a urcat la 67, cu doar trei zile înainte de startul competiţiei.



Întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă jocurile, care încep vineri, mai pot fi anulate, Toshiro Muto, şeful Comitetului de organizare Tokyo 2020 a spus că va urmări numărul infecţiilor şi va vorbi cu toate părţile interesate, dacă este necesar.



„Nu putem prevedea ce se va întâmpla cu numărul de cazuri de coronavirus. Aşadar, vom continua discuţiile, dacă există o creştere a cazurilor. Am convenit că, în funcţie de situaţia pandemică, vom convoca o întâlnire a celor cinci părţi. În acest moment, cazurile de coronavirus pot creşte sau scădea. Deci, ne vom gândi la ce ar trebui să facem atunci când apare situaţia”, a spus Muto.



Cu toate acestea, Muto a spus că sportivii cu un test negativ efectuat cu şase ore înainte de începerea competiţiei lor vor putea participa la întreceri.



Numărul cazurilor de Covid creşte de la zi la zi în satul olimpic



Marţi, Comitetului de organizare a raportat 67 de cazuri pozitive în rândul delegaţiilor sosite de la 1 iulie. Creştere numărului de infectări i-a determinat pe unii dintre sponsori să îşi retragă reclamele, pentru a nu fi asociaţi cu un „eveniment potenţial negativ”.



În afara celor 67 de cazuri pozitive identificate de organizatori, alte patru au fost raportate de prefecturile japoneze. Totuşi, autorităţile locale nu sunt obligate să raporteze dacă testele pozitive sunt legate de Jocurile Olimpice.



Japonia are o situaţie sanitară complicată. De la 1 iulie, au fost numărate în total 58 de cazuri pozitive, la aproape 20.000 de persoane care au ajuns în Japonia, inclusiv sportivi, manageri şi jurnalişti. 30% din populaţia locală solicită anularea evenimentului.



Amânate pentru un an, Jocurile Olimpice ar urma să înceapă vineri, cu ceremonia de deschidere. Competiţiile se vor disputa fără spectatori, pentru a minimiza riscul de apariţie a unor noi infecţii.