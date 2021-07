Prințul Harry își va publica memoriile la sfârșitul anului 2022

Prințul Harry, care s-a retras împreună cu soția sa, Meghan Markle, din Casa Regală britanică, își va publica memoriile la sfârșitul anului 2022, în care va relata ''greșelile'' și ''lecțiile învățate'', a anunțat luni editura Penguin Random House, relatează AFP.



''Am purtat numeroase pălării de-a lungul anilor, la propriu și la figurat, și sper ca, prin relatarea poveștii mele - suișurile și coborâșurile, greșelile, lecțiile învățate -, să pot ajuta și să arăt că, indiferent de originile noastre, avem mai multe în comun decât credem'', a declarat prințul, citat într-un comunicat al editurii newyorkeze.



''Scriu acestea nu din perspectiva prințului care am fost de la naștere, ci a omul care am devenit'', a adăugat prințul Harry, în vârstă de 36 de ani.



După ce au anunțat că părăsesc familia regală britanică, Harry și Meghan au acordat în luna martie a acestui an, gazdei de televiziune Oprah Winfrey, un interviu șoc ce a alimentat tensiunile cu familia sa.



Printre alte dezvăluiri explozive, Harry și Meghan au declarat că un membru al familiei regale, al cărui nume nu l-au dezvăluit, și-a exprimat îngrijorarea în privința culorii pielii fiului lor, Archie, înainte de nașterea acestuia, mama sa fiind de rasă mixtă.



Penguin Random House a promis la rândul său ''amintiri intime și sincere'', în care ''prințul Harry va împărtăși, pentru prima dată, ''experiențele, aventurile, pierderile și lecțiile de viață care au contribuit la formarea sa''.



Memoriile vor fi publicate în întreaga lume, iar încasările obținute din vânzări vor fi direcționate în scopuri caritabile. Ele vor acoperi ''viața în lumina reflectoarelor, din copilărie până în prezent'', inclusiv ''angajamentul său militar care l-a condus de două ori pe front în Afganistan și bucuriile sale în postura de soț și de tată'', potrivit Random House.



Săptămâna trecută, fundația Archewell, administrată de Harry și Meghan Markle, a anunțat că aceasta din urmă va produce un serial animat pentru Netflix cu scopul de a încuraja emanciparea tinerelor fete, inspirate de personaje feminine care au scris istorie.