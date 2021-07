La Bălţi s-a desfăşurat Campionatul Naţional de caiac canoe rezervat juniorilor şi tinerilor sub vârsta de 23 de ani. Competiţia a adunat aproape 140 de sportivi din Republica Moldova.



Sportivii basarasabeni au făcut spectacol la Campionatul Naţional de caiac canoe. Vicecampionul european la juniori Mihai Chihaia a cucerit două medalii de aur pe distanţa de o mie de metri, una la simplu şi alta la dublu alături de Mihai Culciac.



MIHAI CHIHAIA, canotor: „Am fost sigur pe mine, am ştiu spre ce merg. Am rămas mulţumit de rezultat, dar este loc şi pentru progres încă”.



În proba de dublu, pe distanţa de 500 de metri, campioni au devenit Andrei Chironda şi Ilia Reabov din Bălţi. Pe lângă concurenţa acerbă, sportivii au avut de înfruntat şi arşiţa de afară.



ANDREI CHIRONDA, ILIA REABOV, canotori; „Eu practic acest sport de 7 ani, iar eu de 8 ani mă antrenez A fost cald, foarte cald”.



La feminin, învingătoare pe distanţa de 500 de metri a devenit Iana Borş, iar la proba de 200 de metri - Elena Glizan. Elevele liceului Republican Sportiv din Chişinău au triumfat pe ambele distanţe şi la proba de dublu.



ELENA GLIZAN, canotoare: „Câte unul e mai greu, când suntem două, e mai multă susţinere şi e mai simplu”.



Antrenorul sportivelor a rămas mulţumit de evoluţia elevelor sale.



VITALIE OGHINA, antrenor: „Medalie la dublu a fost locul întâi, la fete la fel a fost locul întâi. Deci a doua zi puţin e mai îmbucurătoare pentru liceul sportiv”.



Campionatul naţional de caiac-canoe rezervat juniorilor şi tinerilor sub vârsta de 23 de ani a durat trei zile şi a fost organizat în premieră în Municipiul Bălţi. La mijlocul lunii august, la Bălţi va fi organizat şi campionatul naţional pentru seniori.



La competiţie vor participa şi olimpicii Serghei Tarnovschi, Daniela Cociu şi Maria Olăraşu, care în aceste momente se pregătesc pentru Jocurile Olimpice în oraşul japonez Nishikawa.