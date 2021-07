Ce spun astrele azi, 20 iulie

Berbec

Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte astazi. Calatoriile in strainatate sau studiile pe termen lung sunt subiectele de care te poti ocupa cu succes. Unele demersuri in acest sens pot stagna sau se pot amana. Gandirea si comunicarea iti sunt umbrite, asa incat exerseaza tacerea. In a doua parte a zilei programeaza-ti activitati culturale sau plimbari in aer liber.



Taur

Chestiunile financiare ce vizeaza banii si bunurile altora le poti rezolva astazi cu brio. Este vorba despre achitarea taxelor, impozitelor sau, functie de caz, verificarea relatiilor cu institutiile financiare. S-ar putea sa descoperi nereguli in documente sau plata salariului sa intarzie. Fii rabdator si priveste partea buna a lucrurilor. Spre finalul zilei indreapta-ti atentia catre domeniile spirituale ale vietii.



Gemeni

O zi cu probleme parteneriale. Se pare ca cei care iti stau alaturi intr-un proiect sau o colaborare au sa iti faca multe reprosuri vizavi de implicarea ta in munca. Pe de alta parte, partenerul de viata te poate provoca la o discutie aprinsa. Fii prudent, incearca sa iei aminte la ce iti spun ceilalti pentru ca dreptatea este de partea lor. Toata lumea iti va cere explicatii, dar capacitatea ta de a raspunde sau de a discerne lucrurile este la cote joase. Spre finalul zilei vei reusi sa rezolvi totul cu bine.



Rac

Ai parte de multa forfota la serviciu. Se pot ivi conflicte in relatiile colegiale, dar mai mult este vorba despre o furtuna intr-un pahar cu apa. Totusi, sefii nu par a fi de partea ta sau te sprijina sporadic, asa incat bazeaza-te doar pe fortele tale. Starea de sanatate este fluctuanta si bine ar fi sa te ocupi doar de treburile usoare. Atentie la capitolul financiar! Verifica situatia bugetului si cheltuieste doar strictul necesar.



Leu

Veselia de care dai dovada astazi te va face remarcat in anturaj inca de la primele ore ale diminetii. Atentie ca vei avea tendinta de a vorbi prea mult si pe langa subiect. Relatia cu persoana iubita poate cunoaste ceva neplaceri, dar sunt pasagere. Altii vor avea de-a face cu copiii si problemele lor. Este o zi buna pentru a te ocupa de un hobby.



Fecioara

Casa si familia ar trebui sa fie preocuparile tale importante de astazi. Este o zi buna pentru curatenii generale, reparatii curente sau pentru reamenajari interioare. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar spre finalul zilei toata lumea va fi multumita. Totusi, evita discutiile si deciziile majore, deoarece gandirea si comunicarea sunt la cote joase. Atentie la bani!



Balanta

Astazi esti mai mult pe drumuri, dar in urma lor vei fi multumit. Intalnirile si dialogurile cu rudele si prietenii apropiati sunt la ordinea zilei. Poti primi vesti interesante si informatii pretioase de tot soiul. Selecteaza doar ce iti este de folos si evita sa iti umbresti sufletul cu temele aflate. In partea a doua a zilei sunt momente bune pentru lecturi usoare si amuzante. Fii atent la prieteni si protectori!



Scorpion

Tentatia cumparaturilor iti va da tarcoale intreaga zi. Alcatuieste o lista de prioritati si delecteaza-ti sufletul in magazinele preferate. Este posibil sa primesti cadouri si recompense marunte, dar suficiente si incantatoare pentru moment. Pe de alta parte, conditiile de munca de la un serviciu se pot modifica. Energia vitala fluctueaza destul de mult, asa incat ocupa-te de activitati usoare. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o sueta.



Sagetator

Prima zi a saptamanii iti aduce energie si pofta de viata. Sunt momente bune pentru vizite la saloanele de intretinere corporala sau pentru planificarea unor cursuri de dezvoltare personala. Pe de alta parte bine ar fi sa iti alcatuiesti programul de activitati pentru toata saptamana. Incearca sa iti temperezi dorinta de afirmare si nu povesti intentiile tale de viitor. Fii prudent in relatiile cu cei apropiati.



Capricorn

Astazi esti foarte discret si nu prea ai chef de nimic. Este o zi buna pentru plimbari in aer liber, pentru meditatii intr-o biserica sau pentru analizarea tuturor evenimentelor din viata ta. Starea ta de spirit fluctueaza destul de mult si bine ar fi ca ceilalti sa nu observe. S-ar putea sa descoperi mici conflicte la serviciu, dar le vei putea depasi usor. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila pe segmentele picioarelor si secundar pe aparatul respirator. Foloseste doar remedii naturiste si odihneste-te mai mult.



Varsator

Tema principala a acestei zile este legata de prieteni. Intalniri, dialoguri de taina, sfaturi si solutii – toate roiesc in jurul tau intr-un ritm interesant. Sunt posibile contradictii intre ce iti doresti si ce iti ofera ceilalti, dar le vei putea depasi fara probleme. Gandirea si comunicarea sunt viciate, asa incat ar fi bine sa exersezi lectia tacerii.



Pesti

Domeniul profesional si tot ce tine de el iti capteaza intreaga atentie. Sefii te pot chema la raport, iar colegii sunt plecati in vacanta. Bazeaza-te doar pe fortele tale si explica-ti actiunile cat mai concis. Atentie la ce spui si mai ales cum spui, pentru ca astrele nu prea sustin comunicarea si mentalul cotidian. Familia iti este alaturi, sprijinindu-te in toate demersurile tale. Alterneaza perioadele de munca cu cele de odihna.