Uleiul de pește, benefic pentru sănătatea creierului

Uleiul de peste, care este disponibil sub forma unor suplimente nutritive, este considerat una dintre cele mai bune optiuni care stimuleaza buna functionare a creierului.



Suplimentele ce contin ulei de peste sînt o sursa bogata de EPA (acid eicosapentanoic) si de DHA (acid docosahexanoic), doua tipuri de Omega 3. Acesti acizi grasi, potrivit cercetarilor, au fost asociati cu multe beneficii, inclusiv cu imbunatatirea sanatatii creierului.



DHA indeplineste un rol vital in mentinerea structurii si functionarii creierului, iar acest acid gras este raspunzator pentru aproape 25% din grasimea totala din creier si pentru aproape 90% din acizii grasi Omega 3 care se gasesc in neuroni (celulele nervoase).



Creierul uman este reprezentat in proportie de aproape 60% de grasimi. Oamenii de stiinta au descoperit ca acizii grasi sînt printre cele mai importante molecule care determina integritatea creierului si capacitatea lui de a functiona. Studiile au aratat ca exista o legatura intre aportul dezechilibrat de acizi grasi esentiali din alimentatie si o performanta scazuta a creierului si anumite afectiuni.



Acizii grasi esentiali sînt necesari pentru creierul bebelusului



Specialistii spun ca acizii grasi, in special cei Omega 3, sînt importanti pentru dezvoltarea creierului, atat in perioada cat fatul se afla in uter, cat si in perioada de dupa nastere. DHA sau acidul decosahexaenoic din surse alimentare este necesar pentru maturarea functionala optima a retinei si a cortexului vizual, cercetatorii explicand ca acuitatea vizuala si dezvoltarea mintala par a fi imbunatatite de aportul suplimentar de DHA.



Un alt studiu vorbeste despre importanta DHA (acidului docosahexaenoic), care este acidul gras polinesaturat Omega 3 care se gaseste predominant in creierul uman si care poate influenta functia neurologica prin: modularea transductiei (transferului) de semnale din creier, a neurotransmitatorilor, a neurogenezei (nasterea neuronilor), a mielinogenezei (procesul prin care se genereaza mielina), a plasticitatii sinaptice, a neuroinflamatiei etc.



Expertii spun ca DHA este acumulat rapid in creier in timpul gestatiei si in primii ani ai copilariei si ca disponibilitatea DHA prin intermediul transferului din "rezervele" mamei are un impact asupra gradului in care acest acid gras esential este incorporat in tesutul nervos.



Consumul de DHA duce la multe efecte fiziologice si comportamentale pozitive, inclusiv la efecte asupra cognitiei, insa chiar si asa, dieta moderna este saraca in ceea ce priveste cantitatile de DHA.



Celalalt acid gras Omega 3 esential pe care il gasim in uleiul de peste, EPA (acidul eicosapentaenoic), are efecte antiinflamatoare care pot proteja creierul impotriva degradarii si impotriva imbatranirii. Principalele dovezi ale eficacitatii acizilor EPA si DHA au fos obtinute in ce priveste tulburarile de dispozitie (afective), in special in tratamentul simptomelor depresive in cazul depresiei bipolare si depresiei unipolare.



La pacientii cu deficit de atentie (ADHD), au fost descoperite efecte slabe spre modeste ale acizilor grasi Omega 3 nesaturati, iar cele mai promitatoare rezultate au fost raportate de studiile care au folosit doze mari de EPA in asociere cu acizi grasi Omega 3 si Omega 6.



EPA si DHA au beneficii in directii diferite



Uleiul de peste, despre care stim ca este o sursa excelenta de Omega 3, este disponibil sub forma de suplimente. Potrivit expertilor, administrarea de suplimente cu DHA a fost asociata abilitati mai bune de gandire, cu o memorie mai buna si cu timpi mai buni de reactie in cazul persoanelor sanatoase care aveau in organism niveluri mici de DHA.



De asemenea, DHA are beneficii si in cazul persoanelor care se confrunta cu un usor declin in ce priveste functionarea creierului. Acidul gras EPA, insa, in cazul persoanelor cu depresie, a fost asociat cu beneficii precum imbunatatirea dispozitiei. Simptomele depresiei au fost semnificativ reduse in cazul a 13 studii, folosindu-se suplimente care au avut in compozitie peste 50% EPA, iar in cazul a 9 studii, oamenii de stiinta au folosit o forma pura a esterului etilic al acidului eicosapentaenoic (EPA).



Oamenii de stiinta spun ca administrarea uleiului de peste, care contine ambii acizi grasi EPA si DHA, s-a dovedit ca ajuta la reducerea declinului ce tine de functionarea creierului, declin asociat cu inaintarea in varsta. Un studiu a aratat ca participantii care au luat ulei de peste concentrat sub forma de capsule au avut o imbunatatire a memoriei pe termen scurt, a memoriei responsabile pentru retinerea temporara a informatiilor si a memoriei verbale imediate.