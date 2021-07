Winston Churchill. Margaret Thatcher. Bill Clinton. Ce au in comun toti acesti oameni? Da, toti au sefi de state si lideri ai unor tari importante. Insa sunt cunoscuti si pentru faptul ca dormeau dupa amiaza. Thatcher le-a cerut consilierilor sai sa n-o deranjeze ziua intre 2:30 si 3:30 p.m. pentru a-si putea face siesta. Acelasi lucru il facea si Clinton care nu era disponibil la ora 3 p.m.



Somnul dupa amiaza

nu este doar pentru demnitari. Beneficiile puiului de somn este foarte bine documentat: imbunatateste performanta si starea emotionala, creste creativitatea si sanatatea. Iata 9 motive sa dormi dupa-amiaza.



1. Reduce oboseala

Potrivit WebMD americanii (si multi altii) sunt privati de somn in mod obisnuit. Dr. William Anthony, autorul cartii „Arta somnului la munca" si director al Boston University's Center for Psychological Rehabilitation sustine ca puiul de somn de dupa amiza este rezultatul numeroaselor cerinte la care sunt supusi oamenii din prezent. Anthony vorbeste despre lungile ore de munca, trezirile de dimineata si multele responsabilitati acasa ca fiind principalele motive pentru are multi oameni au nevoie de somn dupa amiaza. Omul de stiinta merge chiar mai departe si spune ca puiul de somn contracareaza oboseala.



2. Imbunatatestea starea de spirit

Un studiu realizat de catre Department of Behavioral Sciences at Hiroshima University din Japan a stabilit ca 20 de minute de somn are un efect pozitiv asupra starii de spirit. In cadrul cercetarii au participat sapte tineri adulti cu obiceiuri normale de somn care insa nu se odihneau, in mod obisnuit, dupa amiaza. Subiectii au fost plasati in conditii in care s-au putut masura perioadele de somn de de nesomn dupa amiaza. O encefalograma a fost utilizata pentru a fi masurate undele creierului si o auto evaluare a starii emotionala (alaturi de alte masuratori) a tinerilor participanti. Studiul a stabilit ca somnul scurt are un efect pozitiv asupra stariide spirit, a cresterii increderii de sine si a vigilentei.



3. Imbunatateste memoria

S-a demonstrat deja ca somnul este vital pentru stocarea informatiilor acumulate in timpul unei zile. Insa s-a stabilit si ca somul de dupa amiaza poate imbunatati memoria. Dr. Matthew Walker, profesor de psihologie and neurologie la Universitea Berkeley din California impreuna cu echipa sa a recrutat 44 de voluntari – 27 femei si 17 barbati – pentru un experiment legat de somnul de dupa amiaza. Apoi grupul a fost instruit sa memoreze si 100 de nume si fete si apoi au fost testati – trebuiau sa indice carui nume ii corespundea o anumita fata. Jumatate dintre subiecti a dormit dupa amiaza aproximativ 90 de minute in vreme ce cealalta jumatate a ramas treaza. La sfarsitul somnului ambelor grupuri li s-au dat seturile de nume si fete. Diferanta intre performatelele celor doua a fost semnificativa – grupul care s-a odihnt dupa amiaza a avut rezultate cu 20% mai bune decat membri grupului care au ramas trezi in tot acest timp.



4. Previne epuizarea mentala

Epuizarea mentala – iritarea, lipsa performantei si frustrarea – este ceva obisnuit printre cei care exagereaza cu orele suplimentare. Creierul este suprasolicitat cu stimuli (informatie) si cand are de facut ceva ce necesita efort cognitiv apare acest fenomen. Epuizarea mentala se intensifica pe masura ce ziua se scurge. Intr-un studiu publicat in Nature Neuroscience participantilor li s-a dat o sarcina preponderent vizuala: sa inceapa si sa pozitioneze (vertical sau orizontal) trei linii pe monitorul unui computer. Pentru ca testul cognitiv sa fie si mai solicitant cele trei linii se aflau jos, in partea stanga a ecranului. Testele au fost impartite in 4 perioade, iar rezultatele au inceput sa se inrautateasca pe masura ce timpul trecea: rezultatele din perioada 2 erau mai proaste decat cele din perioada 1, cele din perioada 3 mai slabe decat cele din perioada 2 s.a.m.d. Cand participantilor li s-a permis un somn de 30 de minute, scorul nu s-a mai inrautatit. Dupa o ora de odihna, performanta a fost la fel de buna precum in perioada 1.



5. Imbunatateste performanta

Studiu dupa studiu continua sa demonstreze efectul puternic pe care il are somnul de dupa amiaza asupra performantei cognitive – datorita faptului ca imbunatateste procesarea informatiilor. O cercetare realizata de NASA (The National Aeronautics and Space Administration) a aratat ca pilotii carora li se permisese un somn scurt (40-45 minute) si-au imbunatatit performanta de zbor cu pana la 34% si vigilenta cu 100%. Insa, indiferent ca esti sau nu pilot, te vei bucura imbunatatirea performantei si a vigilentei in orice domeniu ai lucra.



6. Creste creativitatea

Jurnalul Sleep a publicat un studiu care a aratat ca somnul dupa amiaza poate imbunatati gandirea creativa. Singura conditie este ca somnul sa dureze intre 60 si 90 de minute. Intrucat o proces atat de solicitant precum gandirea creativa necesita un ciclu complet al somnului (toate cele 5 stadii ale sale).



7. Imbunatateste sanatatea inimii

Un studiu realizat in 2007 de catre Harvard University's School of Public Health a descoperit ca somnul regulat de dupa amiaza poate reduce cu pana la 37% rata deceselor din cauza bolilor de inima. Aceasta statistica este comparabila cu beneficiile cardiovasculare ale altor activitati – dieta sanatoasa, reducerea cantitatii de colesterol inghitite si sportul.



8. Regleaza acumularea de greutate

Lipsa somnului poate avea un efect negativ asupra mijlocului. Poate ca nu consumi prea multe calorii in timp ce te odihnesti insa sunt o multime de studii care amintesc despre efectele pozitive ale somnului. Potrivit unei cercetari realizat in 2010 in Japonia, la care au participat 35.000 de adulti s-a observat ca cei care dorm 5-6 ore pe noapte au de doua ori mai multe sanse de a deveni supraponderali comparativ cu cei care se odihnesc 7-9 ore. Un studiu similar, realizat de catre Universitatea Columbia a venit cu aproximativ aceleasi rezultate, persoanele care au 5-7 ore de somn pe noapte au cu 50% mai multe sanse de a deveni obezi comparativ cu cei care dorm 7-9 ore. Cercetatorii cred ca acumularea de kilograme in plus din cauza lipsei de somn este rezultatul direct a reducerii nivelului de leptina – hormonul satietatii – si a cresterii hormonul foamei grelina.



9. Favorizeaza insanatosirea

In timp ce esti treaz creierul tau primeste si analizeaza in mod continuu informatii. Iar acest lucru are un efect direct asupra functionarii corpului. Acest efect trebuie contracarat prin somn care are ca rezultat relaxarea si reintegrarea capabilitatilor mentale si fizice.