Utilizarea aparatului de aer condiţionat, sfaturile specialiştilor

Aparatul de aer condiţionat - un pericol pentru sănătate dacă este utilizat incorect. Deşi, temperaturile caniculare ne fac să apelăm la ajutorul tehnicii pentru a răci încăperile, trebuie să ţinem cont că aceste mecanisme de reglare a temperaturii aerului pot provoca boli grave ale sistemului respirator, avertizează specialiştii. Pentru a evita îmbolnăvirile, medicii ne recomandă amplasarea acestora în hol sau mai departe de masa de birou, transmite Mesager.



Utilizarea greşită a aparatelor de aer condiţionat ne poate afecta sănătatea. Odată cu schimbarea bruscă a temperaturii şi gradului de umiditate, cel mai mult suferă sistemul respirator, astfel pot apărea boli precum rinita, faringita sau laringita, potrivit medicilor. Mai mult, creşte riscul de dezvoltare şi a afecţiunilor oculare. Cauza, de regulă, sunt bacteriile care se acumulează în filtre. De aceea, acestea trebuie periodic schimbate.



„În încăpere se dezvoltă mulţi fungi, bacterii, microorganisme diferite care corespunzător duc la patologiile, alergii diferite, chiar şi la crize de asm bronşic poate să provoace, pneumonii prin leugenelă. Este o maladie gravă, care decurge cu febră, greaţă, vomă, dureri în articulaţii, tuse, dificultăţi în respiraţie şi adresarea târzie poate provoca complicări grave”, explică medic ftiziopneumolog Raisa Nintuş.



Este şi cazul Irinei. Tânăra s-a ales cu o răceală după ce a stat mai multe ore într-o încăpere unde funcţiona aparatul de aer condiţionat. Ea susţine că a avut nevoie de o săptămână pentru a se trata.



„Cred că am stat prea mult sau am intrat de afară când era cald la rece şi brusc schimbul acesta de temperatură mi-a afectat sănătatea. Ne străduim să închidem condiţionerul şi să deschidem uşile, ferestrele, mai creăm curent prin oficii”, povesteşte Irina.



Oamenii cu care am discutat spun că recurg la diverse metode naturale de a răcori încăperile.



„Mă descurc, totul e în regulă. Am deschis toate ferestrele şi este normal”;



„Aerisire în primul rând, condiţioner nu avem din păcate. Ne salvează lucrurile umede sau eu şi copii facem duş mai des, încercăm să facem faţă cum putem, băuturi, multă apă”.



„Alternative sunt de a folosi un ventilator, care putem să-l poziţionăm la nivel de tavan, să folosim răcirea încăperii pe perioada rece a zilei, mai ales pe perioada nopţii, când temperatura scade să răcorim încăperile, când temperatura începe să crească afară să închidem ferestrele, să folosim jaluzelele, perdele”, recomandă medicul Raisa Nintuş.



În cazul utilizării aerului condiţionat, temperatura selectată nu trebuie să fie mai joasă de 22 de grade Celsius. Specialiştii recomandă oamenilor ca pe timp de noapte să renunţe la aparate de aer condiţionat.