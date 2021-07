Ce spun astrele azi, 16 iulie

Berbec

In cazul in care doresti sa solutionezi o neintelegere avuta cu un amic sau persoana iubita, ziua de astazi este favorabila in aceasta privinta. Comunici foarte bine si iti expui ideile cu usurinta, iar in cazul in care ai nevoie de un colaborator, de un sponsor sau pur si simplu de o persoana care sa te sprijine intr-un proiect, acum este momentul prielnic pentru a te face auzit si pentru a gasi persoana potrivia.



Taur

Esti perseverent si muncitor, iar dedicarea de care dai dovada nu va trece neobservata sau nerasplatita. De altfel, banii pe care ii cheltuiesti astazi vor fi foarte bine directionati iar lucrurile pe care le achizitionezi vor fi asemenea unor investitii de prima clasa. Tot astazi, poti gasi rezolvarea unei probleme de ordin medical care iti da batai de cap de ceva timp. Fie ca mergi la doctor sau esti prezent la simptomele pe care le ai, vei gasi solutia la cum poti trata respectiva problema.



Gemeni

O zi mult asemanatoare celei anterioare. Sunt favorabile activitatile recreative sau deplasarile scurte, de cateva ore, in afara orasului sau a localitatii in care locuiesti. Chiar daca nu prea ai chef de munca si doresti mai degraba sa te distrezi, dispui de multa creativitate si poti finaliza un proiect obtinand rezultate foarte bune. Important este sa te motiveze intr-un fel sau altul, altfel, te mobilizezi destul de greu.



Rac

Sensibilitatea si starile emotionale oscilante pe care le ai astazi pot dauna relatiei cu ceilalti. Evita sa iei hotarari importante, deoarece poti face alegeri subiective, fara o baza reala. In plan sentimental poti avea parte de o revedere a unei iubiri mai vechi sau de o experienta profund spirituala impreuna cu persoana iubita. In continuare vorbim de aspecte frumoase in cazul in care doresti sa aduci o schimbare de ambianta in casa, prin redecorarea propriului camin.



Leu

Te bucuri de o zi foarte frumoasa, cu aspecte benefice pe mai multe planuri. Increderea de care dai dovada si optimismul cu care tratezi lucrurile te vor ajuta in orice iti propui. Felul in care te exprimi, in care te comporti sau in care arati iti va aduce multi admiratori si persoane care sunt gata sa ti se alature oricand ai nevoie de sustinerea lor. Este o zi buna atat profesional cat si personal.



Fecioara

Nu refuza proiecte, colaborari sau chiar schimbari de macaz in plan profesional deoarece ele iti vor aduce satisfactii de ordin financiar. De altfel, esti sustinut de o persoana care prefera sa ramana fie in anonimat, fie in plan secund. Este prielnica orice activitate care include bani sau bunuri materiale. Evita totusi sa cheltuiesti sume mari pe nimicuri si, de asemenea, evita reactiile impulsive nejustificate.



Balanta

Luna se afla in continuare in tranzit prin casa intai activandu-ti astfel zona personalitatii si a exprimarii de sine. De altfel, este favorizata orice tip de activitate care te pune in relatie cu un numar mare de oameni. Daca te atrage zona mass-mediei si a televiziunii nu ezita sa aplici astazi pentru un proiect ce vizeaza aceste domenii. Este, de asemenea, o zi potrivita pentru schimbari de look sau activitati artistice.



Scorpion

Astazi ai parte de o foarte buna intuitie si spirit creativ. De altfel, nu ignora o idee de proiect sau afacere, deoarece se va dovedi a fi extrem de profitabila. Chiar daca nu dispui de energia necesara sau de bani pentru a pune acum in aplicare ideea care ti-a venit, incearca macar sa o notezi pe o foaie de hartie si cu siguranta vei reveni asupra ei, atunci cand te vei simti capabil.



Sagetator

Luna se afla in continuare in tranzit prin semnul Balantei, activandu-ti zona relatiilor sociale, idealurilor si proiectelor. Ziua aceasta iti poate aduce fie o relatie in plan personal, fie o colaborare fructuoasa in plan profesional. De asemenea, este o zi foarte buna in cazul in care doresti sa te implicit in activitati de tip ONG.



Capricorn

Ai parte de aspecte foarte frumoase in plan profesional. Chiar daca simti ca esti oarecum lipsit de energie si ceea ce faci nu iese asa cum doresti, nu ezita sau nu da inapoi de la un proiect deoarece va fi unul profitabil. De asemenea, in cazul in care nu ai un job este o zi potrivita pentru a aplica intr-un domeniu de interes profesional. Incearca sa fii mai optimist si sa ai mai multa incredere in potentialul tau, iar astfel vei avea parte numai de reusite.



Varsator

O zi foarte frumoasa in cazul in care doresti sa pleci in vacanta sau sa faci deplasari in tara. De asemenea, sunt in continuare avantajate activitatile de ordin intelectual, examenele, lucrarile, participarea la colocvii, conferinte sau workshop-uri. Creativitatea de care dai dovada te ajuta sa scrii sau sa compui intr-un mod artistic si frumos. Cuvintele vin cu usurinta, iar ideile, asemenea.



Pesti

O zi frumoasa pentru colaborari ce vizeaza in primul rand banii si castigurile financiare. In plan profesional poti beneficia de o propunere profitabila, iar in plan personal pari sa te intelegi mai bine ca oricand cu partenerul de viata in privinta gestionarii banilor. De altfel, este o zi prielnica in cazul in care doresti sa achizitionezi o casa sau esti nevoit sa solutionezi o problema ce vizeaza o mostenire.