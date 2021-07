Ce spun astrele azi, 15 iulie

Berbec

O zi încărcată la serviciu. Ai multe de facut, spor nu prea ai, iar relatiile colegiale lasa mult de dorit. Selecteaza prioritatile si bazeaza-te doar pe tine. Sefii te observa atent, sunt multumiti de tine, chiar daca, din cand in cand, iti mai fac reprosuri. Odihneste-te mai mult si foloseste doar terapii naturiste pentru imbunatatirea stării tale de spirit.



Taur

Astazi esti foarte creativ. Dorinta de amuzament este la cote inalte, iar prietenii îți țin isonul. S-ar putea ca persoana iubita să-ți faca anumite reprosuri vizavi de comportamentul tau in ale amorului. Fii receptiv si depune eforturi pentru a lămuri lucrurile. În a doua parte a zilei, recomandabil este sa organizezi o petrecere surpriză pentru cei dragi.



Gemeni

Casa si familia sunt domeniile preferate de astazi. Este o perioada buna de a te ocupa de reamenajarea casei, curatenii generale sau de reparatii curente. Pe de alta parte, relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, iar contrazicerile la ordinea zilei. Prudenta si discernamantul te pot ajuta sa rezolvi lucrurile, astfel incat toata lumea sa fie multumita.



Rac

Astazi esti mai mult pe drumuri. Rudele si prietenii apropiati îți solicita ajutorul, insa cu greu te desprinzi de ale tale. S-ar putea sa apara in sfera ta de interes cursuri de scurta durata sau daca esti deja implicat intr-o forma de scolarizare sa trebuiasca sa sustii testari aferente. Fii prudent si nu te grabi in actiuni! Spre seara delecteaza-ti sufletul cu un film bun sau cu o carte cu teme spirituale.



Leu

Este o zi proprice de a te ocupa de bugetul de venituri si cheltuieli. Nu prea esti multumit de banii pe care îi obtii de la un loc de munca si te gandesti să-ți reduci eforturile in acest sens. Cheltuielile zilnice iti dau batai de cap, vrei mai mult decat iti poti permite, insa astrele te sfatuiesc sa fii prudent si sa ai rabdare.



Fecioara

Minunata zi pentru tine. Te simti bine, ai chef si spor pentru toate, insa bine ar fi sa iti orientezi eforturile catre relatiile parteneriale. Se pare ca incepe o perioada excelenta la acest capitol si trebuie sa fii pregatit. Pe de alta parte, îmbunătățește-ți personalitatea si modul de raportare la ceilalti. Programarea unor cursuri de dezvoltare personala sau cateva sedinte de ingrijire corporală ți-ar fi mare folos.



Balanta

Dorinta de interiorizare esta accentuată. Starile de spirit fluctueaza mult, asa incat bine este sa fii discret si sa te ocupi doar de activitatile de rutina. Odihneste-te, fa o plimbare in aer liber si evita consultatiile si analizele medicale. Anumite persoane din anturaj iti pot crea neplaceri, dar cu prudenta si discernamant le poti depasi fara probleme.



Scorpion

Prietenii iti sunt alaturi intreaga zi. Intalniri, dialoguri, controverse, toate alcatuiesc un carusel deosebit. Poti primi informatii si sfaturi bune in legatura cu proiectele in care esti implicat. Nu lua de bun chiar tot ce auzi, intrucat sunt multe persoane in jurul tau care vor sa te sâcâie. Poate ar trebui sa faci o selectie printre cei apropiati. Pe de alta parte, gândurile tale zboară către distracții.



Sagetator

Domeniul profesional iti atrage atentia in mod deosebit. Se pare ca relatia cu sefii este destul de tensionata, insa vina iti apartine in totalitate. Alcătuiește un plan de îmbunătățire a pozitiei la locul de munca. Dialogurile sociale sunt favorizate, asa incat poti sa te justifici si sa-ti asumi responsabilitatile necesare. După-amiază discuta cu membrii familiei problemele tale profesionale.



Capricorn

Calatorii in strainatate si studii pe termen lung! Recomandabil este să-și alcatuiesti planuri in acest sens, intrucat astrele iti trimit raze deosebite. Se pare ca doar drumurile scurte si formele de scolarizare de scurta durata iti sunt favorizate. Este o perioada buna de a-ti bucura sufletul cu o piesa de teatru, un film bun sau un concert de muzica.



Varsator

Finantele si bunurile altora te preocupa intreaga zi. Este o perioada buna de a achita taxele, impozitele, creditele sau de a te ocupa pe indelete de afacerile pe care le desfasori in comun cu altii. Gandeste-te la investii pe termen lung, intrucat astrele iti trimit raze minunate in zona veniturilor din munca proprie. Exista discrepante intre ce iti doresti tu din punct de vedere banesc si ce iti ofera contextul actual.



Pesti

Relatiile parteneriale sunt subiectul principal de astazi. Dispui de sustinere astrala, astfel incat sa iti provoci partenerul de viata sau de afaceri la un dialog constructiv. Exista nemultumiri in privinta colaborarilor in care esti implicat. Începe o perioada foarte dinamica si iti poti aranja desfasurarea actiunilor asa cum iti doresti. Asculta ce au de zis si ceilalti. S-ar putea sa apara o colaborare nouă.