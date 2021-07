Pe câmpurile din Moldova a început secerişul. Agricultorii, mulţumiţi de recoltă

Pe câmpuri au început a treiera combinele, semn că grânele sunt coapte, gata de adunat. În nordul ţării a fost dat startul campaniei de recoltare a culturilor agricole cerealiere din prima grupă. Agricultorii se arată mulţumiţi de recolta din acest an şi spun că abia aşteaptă să strângă toată recolta, înainte de venirea unui nou val de ploi, relatează Mesager.







În satul Şeptelici din raionul Soroca, fermierul Vladimir Ivanov are semănate peste 300 de hectare de culturi cerealiere din prima grupă, grâu şi orz. Producătorul spune că roada în acest an este mănoasă, comparativ cu anul precedent când a avut mari pierderi din cauza secetei.



„Reieşind din condiţiile climaterice care au fost astă toamnă şi astă primăvară, se arată să fie o roadă foarte bună. Reieşind din cheltuielile pe care le-am făcut la hectar din condiţiile climaterice, socot că dacă vom ave vreo patru tone jumate de orz, ceea ce recoltăm acuma şi reieşind din preţurile care sunt la ziua de astăzi, socot că-s mulţumitor şi pentru mine, şi pentru oamenii cu care lucrez”, spune Vladimir Ivanov, fermier din satul Şeptelici, Soroca.



De frică să nu dea ploile, combainerii muncesc din noapte până în noapte ca să reuşească să adune toate cerealele.



„Calitatea orzului este bunişoară. Noi pentru recoltare ne sculăm dimineaţă tare şi stăm până seara târziu şi recoltăm ca să intrăm în termenul care trebuie”, spune Valerii Ivanov, combainer.



„Muncim ca să avem. Am aşteptat roada ca să fie bogată să avem de toate şi să ne bucurăm”, spune Alexandru Arion, combainer.



Potrivit specialiştilor, grânele se arată a fi pline şi urmează a fi verificate la indicele la gluten. După recoltarea orzului şi a grâului, urmează a fi recoltată şi rapiţa. Experţii în agricultură susţin că, în acest an, Republica Moldova va avea o roadă de grâu de peste 1 milion 200 mii de tone de grâu de toamnă, orz - în jur de 180 de mii de tone şi de peste 120 de mii de tone de rapiţă.