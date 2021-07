Ce spun astrele azi, 14 iulie

Berbec

Pentru tine se anunta o zi a harniciei si a eficientei. Luna in Fecioara indica implicare maxima la locul de munca, dar te atentioneaza in ceea ce priveste dieta si stilul de viata. E bine sa ai grija de sanatatea ta, fiind o zi potrivita sa incerci terapii alternative. In plus, poti sa perfectezi o intelegere cu un asociat sau sa te pui de acord cu partenerul de viata. Contractele si asumarea unor angajamente pe termen lung sunt de bun augur. Ce se discuta azi, se bate in cuie.



Taur

Astazi se intrunesc toate conditiile sa dai o lovitura de imagine cu avantaje nesperate pentru buzunarul tau. Viata profesionala e la un pas de redresare, numai ca trebuie sa indeplinesti o conditie: sa preiei initiativa, sa nu mai astepti. Norocul ti-l faci practic singur si trebuie sa-i fortezi mana! Ai atatea calitati incat e pacat sa le tii doar pentru tine. Fa ceva cu ele! Indrazneste sa te afirmi! Luminoasa este acum si zona familiei, de unde primesti incurajari.



Gemeni

Tu ai o energie care da pe dinafara, numai ca astazi ai toate sansele sa gasesti o directie pe care sa o canalizezi. Simti nevoia sa te afirmi si nu ar trebui sa ai nicio ezitare daca te bate gandul sa iesi in fata, sa spui ce ai de spus, sa iti sustii cu tarie convingerile. Impreuna cu partenerul de viata si cu copiii poti cladi astazi planuri trainice. Valoarea ta se ridica acum la suprafata fara ca tu sa faci vreun efort, te impui prin ceea ce esti si prin ceea ce emani. Fa-ti timp si pentru activitatile domestice de rutina!



Rac

Tu reusesti sa lasi astazi in urma ceva din trecutul tau si sa te impaci cu situatia. Prezenta unui barbat in viata ta s-ar putea sa te faca sa iti schimbi cumva modul de perceptie asupra notiunilor de familie, viata sau suferinta. Practic, este pentru tine o zi a acceptarii si a asumarii unor adevaruri de care in sfarsit te convingi. Ziua iti mai poate aduce drumuri, comunicare multa, forfota. Totusi, ar fi bine sa te concentrezi pe viata de familie si pe rezolvarea unor chestiuni ce tin de casa, bunuri imobiliare sau patrimoniu.



Leu

Ceea ce se intampla acum poate avea bataie lunga. O intelegere se poate perfecta, o legatura de prietenie sau de colaborare se poate inchega, un plan pe care ti l-ai facut se poate concretiza. Este o zi minunata sa pui baze solide pentru un proiect de viitor, cosnfintirea putand fi facuta in scris, prin stampila si semnatura. Activitatile de comunicare, de negociere sau cele comerciale sunt excelent sustinute. Mai pot aparea situatii neprevazute legate de bani.



Fecioara

Afirmarea profesionala nu mai este pentru tine doar un deziderat. Nu mai departe de zilele acestea, cu un varf de energie chiar astazi, se poate consfinti un rol social mai stabil si un statut mai important. Este o zi potrivita sa iti consolidezi renumele si sa fii recunoscut ca o autoritate in domeniu. Este foarte important sa te afirmi drept cine esti, e timpul sa lasi modestia deoparte, sa iti ceri drepturile si respectul care ti se cuvin! Mai mult, din accesul la o functie sau un statut sunt de asteptat avantaje financiare. Ai curajul de a arata celorlalti cine esti tu cu adevarat!



Balanta

La tine se pune acum problema de mentalitate. Ceea ce credeai, gandeai si simteai in legatura cu un anumit aspect din viata ta se poate remodela. Prin urmare, astazi poti ajuge sa imbratisezi noi convingeri, idei sau principii. In baza lor, esti pregatit sa iei decizii pe termen lung. Ele ar putea viza, de exemplu, consolidarea unei relatii, ceea ce din partea ta presupune multa flexibilitate. Pe de alta parte, te poti hotari in privinta unor studii, a unor calatorii lungi sau a unor raporturi cu strainii si strainatatea. Ia-ti un ragaz astazi si analizeaza atent tot ce se intampla!



Scorpion

Tie ti se deschide astazi o poarta. Nu trebuie sa faci nimic anume pentru a obtine ceva de pe urma contextului in care te scalzi. E ca si cum cineva iti intinde o mana sau iti pune ceva pe tava. Accepta si fii recunoscator! Eforturile tale de pana acum isi gasesc o recompensa. Pe de alta parte, te-ai putea inhama la niste obligatii financiare de plata, poate in urma unui imprumut. Pentru ca totul sa fie in avantajul tau, este clar ca va trebui sa accepti insa un compromis sau o situatie care nu-ti da o stare psihica tocmai comoda.



Sagetator

Ai astazi forta sa muti muntii din loc in orice relatie. Partenerul de viata, asociatii sau colaboratorii tai pot fi de-a dreptul bulversati, pentru ca ii iei pe sus si sa le spui “Hai!”. Esti un agent de schimbare, dar si de reconstructie. Vrei sa schimbi ceva la modul in care decurge relatia, vrei sa implementezi alte principii de functionare, dar norocul tuturor este ca nu te opresti la revolta si destabilizare. Tu stii acum precis ce pui in loc. Ai puterea sa fondezi bazele viitorului si sa aduci aproape de tine un vis mai vechi.



Capricorn

Daca nu acum, atunci cand? Asta trebuie sa te intrebi la prima ora a diminetii, cand te uiti in oglinda inca inainte sa te speli pe ochi. Aspectele de acum iti influenteaza imaginea publica si iti avantajeaza viata profesionala. Este ziua mult asteptata sa te pui pe treaba, sa incepi un proiect in forta, sa pui o piatra de temelie in cariera ta. Tot ceea ce incepi acum iti poate aduce pe termen lung satisfactii personale si succes public.



Varsator

Inspiratia este acum de partea ta, dar asta nu e suficient. Ziua de azi te indeamna sa o fructifici, sa o pui si sa te pui pe tine in valoare. Cunostintele tale trebuie sa iasa la suprafata, vocea ta trebuie sa se faca acum auzita. Poti deveni un etalon, un punct de reper, o sursa de informatie, poate chiar un model pentru ceilalti. Nu ezita sa dai mai departe cunostintele de care dispui, pentru ca ele te vor propulsa in atentia celorlalti si iti vor pune chiar o eticheta de lider de opinie sau chiar de… maestru.



Pesti

Energiile astrale conspira astazi la bunastarea ta materiala si la consolidarea pozitiei tale in familie. Pare o zi potrivita sa fii pus in posesie, sa ti se retrocedeze ceva ce ti se cuvenea de drept, sa devii stapan pe o casa, pe un pamant, pe un bun. Investitiile facute astazi sunt inspirate si au loc sub o stea norocoasa. E o zi buna chiar si pentru reglarea unor raporturi cu organisme financiare sau cu bancile, poate inchizi un credit sau contractezi un imprumut. Toate demersurile tale te fac acum sa prinzi radacini