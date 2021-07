Ce spun astrele azi, 13 iulie

Berbec

Ziua de azi pare a fi facuta pentru rutina. Sarcinile de care te ocupi de obicei iti vor retine cea mai mare parte a atentiei. Numai ca trebuie semnalata o scadere a capacitatii tale de concentrare. Desi esti fizic prezent intr-un loc, mintea ta e plecata in alta parte. Poti avea tot felul de idei nastrusnice legate de imbunatatirea unor conditii de munca. Te simti intr-o dispozitie inovatoare, vrei sa schimbi ceva la modul in care functioneaza lucrurile. E bine sa iei in calcul costurile, pentru ca planurile tale geniale poti fi costititoare.



Taur

Se pare ca tu esti astazi omul cu solutia, dar nu si cu implementarea. Asa ca sfatul zilei ar fi sa nu lasi pe ceilalti ceea ce poti face chiar tu. Intuitia este de partea ta, mai ales daca ai in minte reglarea unor probleme de familie sau reamenajarea spatiului de locuit. Dar daca arunci mingea peste fileu si astepti totul de la ceilalti, atunci nu te astepta sa se intample ceva. Mobilizeaza-te si pune singur lucrurile in miscare! Poti iesi astazi usor in evidenta oprin creativitate, dar nu uita sa pui accentul pe latura practica!



Gemeni

Tu cam trebuie sa-ti tii astazi mintea in frau si sa iei lucrurile rand pe rand. Ideile care iti vin sunt geniale, grandioase chiar, numai ca ele vin buluc si, fiind atat de multe, nu stii pe care sa le pui mai intai in practica. Planurile ce tin de viitor si de implicarea ta intr-un grup, asociatie sau organizatie sunt de bun augur. Numai ca e recomandabil sa le notezi pe hartie, in primul rand pentru a nu scapa ideea printre degete, in al doilea rand pentru ca e nevoie sa-ti faci o lista de prioritati. Iar pe aceatsa lista ar trebui sa pui astazi si familia!



Rac

Din dorinta de a impresiona, s-ar putea sa iei astazi asupra ta mai mult decat poti duce. In alta ordine de idei, initiativele tale sunt binevenite, numai ca ai tendinta de a te intinde mai mult decat iti ajunge plapuma. Indeosebi in plan social si profesional, cam vrei sa te dai peste cap. Si, daca nu te organizezi, e posibil sa te apuci de mai multe si sa nu duci nimic la capat. Asa ca, mai ales daca vrei sa ai de castigat si bani de pe urma eforturilor tale, concentreaza-te pe ceea ce stii mai bine si esti convins ca poti finaliza!



Leu

Vorba lunga, saracia omului. Acesta poate fi gustul pe care sa ti-l lasa ziua de azi in cazul in care nu reusesti sa revii cu picioarele pe pamant, sa te concentrezi si sa iti pui ideile in practica. Altfel, planurile tale sunt marete, sublime am putea zice, dar lipsesc cu desavarsire. De ce? Pentru ca nu prea se concretizeaza. Ceilalti ar putea spune despre tine acum “Numai gura e de el!”. Asadar, pentru a-ti salva reputatia, e bine sa fii concret, concis, sa spui lucrurilor pe nume, sa te tii de promisiuni, sa treci de la cuvant la fapta.



Fecioara

Luna se asaza astazi in semnul tau si iti aduce o doza de liniste, o stare de calm si o capaciatte de a face fata tuturor situatiilor cu zambetul pe buze. Calmul aparent ascunde insa o furtuna a mintii, pentru ca pe dinauntru clocotesti. Ai framantari, indoieli si temeri legate de de anumite convingeri personale, de anumite decizii care privesc educatia sau calatoriile. S-ar pueta sa ti se faca pur si simplu frica de un drum, de un examen, de orice proba care ar putea sa te compromita. Sfatul zilei este sa lasi lucrurile sa se intample fara sa le analizezi si fara sa te critici! Nu pune raul inainte si nu rosti cuvantul “daca”!



Balanta

Prezenta Lunii in semnul Fecioarei confera zilei de astazi o incarcatura psihica destul de pronuntata in ceea ce te priveste. De fapt, ti se ofera un ragaz astral pentru a rumega tot ceea ce ai trait si ai simtit in ultima perioada. Nu rata revelatiile, care ar putea sa te ia prin surprindere! Poti primi mesaje subconstiente despre niste decizii gresite pe care le-ai luat in ceea ce priveste comportamentul tau fata de anumite persoane sau atitudinea ta fata de bani. Poate decizi ca e timpul sa te achiti de niste datorii fata de oameni dragi.



Scorpion

Tu esti astazi cea mai zburdalnica dintre zodii, cu Luna in zona vietii sociale, a anturajului si a prietenilor. De aceea, in mijlocul grupului, la serviciu sau oriunde te-ai afla, ai rolul de liant, de element de legatura. Tu esti cel care vine acum si pune o piesa de puzzle acolo unde lipsea. Esti, practic, omul potrivit la locul potrivit. O atentionare merita insa facuta in ceea ce privetse raporturile tale cu partenerul de viata, cu colaboratorii si asociatii. Invata sa asculti ce au de spus, nu face doar cum te taie pe tine capul!



Sagetator

S-ar putea sa ai astazi impresia ca nu mai faci fata. La serviciu, toate vin una peste alta, iar in viata personala nu-ti mai vezi capul de treburi. De aceea, poate ar fi bine ca, citind hoioscopul, sa tragi adanc aer in piept si sa-ti faci o lista cu obiectivele zilei. Mai ramane sa te si tii de ordinea pe care ti-o impui. La urma urmei, ziua de astazi iti pune la incercare autocontrolul si capacitatea de a lucra cu metoda, de a rezolva probleme rand pe rand. Decat sa te vaiti, mai bine ocupa-te pas cu pas de fiecare provocare!



Capricorn

Ziua de astazi pare potrivita sa intri in legatura cu oameni importanti, cu factori de decizie care sa iti modifice cumva perceptia asupra lucrurilor. Te poti afirma prin capacitatea de a duce la bun sfarsit tranzactii, de a negocia si de a-ti asuma angajamente. E foarte important sa fii sistematic si sa nu incurci borcanele! Oricat de organizat ai fi, s-ar putea sa iti pierzi astazi din concentrare. De aceea, ai grija sa nu fixezi doua intalniri la aceeasi ora sau sa promiti acelasi lucru la doua persoane simultan!



Varsator

Tie ar trebui sa iti vina astazi beneficii de pe urma altora. De aceea, buna ta dispozitie nu are de ce sa fie pusa la indoiala. Oamenii iti aduc surprize placute, iti pun vorbe bune ori iti faciliteaza beneficii materiale sau de imagine personala. Daca primesti propuneri si faci planuri, ai mare grija sa te tii si de cuvant. Exista o mare risipa in ceea ce priveste angajamentele pe care ti le iei. De aceea, e foarte important sa-ti structurezi bine timpul si sa acorzi atentie doar acelor segmente care-ti aduc beneficii tie si familiei tale.



Pesti

Luna traverseaza astazi zodia opusa, deci te pune in centrul atentiei celorlalti. Se va gasi cineva care sa te caute, sa-ti faca o propunere sau chiar sa te provoace. Dinamica este viata profesionala, unde te afli la o rascruce de drumuri. Probabil ai de ales intre doua situatii, intre doi oameni sau intre doua contracte. Sfatul este sa te lasi ghidat numai si numai de intuitie astazi! Ai fler la bani, asa ca urmeaza-ti instinctul! Decizia cea mai fericita va fi astazi pentru tine si cea mai avantajoasa financiar.