Australia anunță primul deces provocat de COVID-19 în 2021

Australia a raportat duminică primul deces provocat de COVID-19 în acest an. Potrivit autorităților, este vorba de o femeie în vârstă de 90 de ani din Sydney. Ea se infectase în cadrul unei eveniment de familie.



New South Wales se confruntă cu un focar al variantei Delta, anunțând duminică 77 de cazuri noi de COVID-19, dintre care 52 de persoane sunt internate, cu 15 la terapie intensivă, transmite Digi24.



Decesul raportat este cel de-al 57-lea deces provocat de COVID-19 din New South Wales și primul din ultimele 10 luni.



Premierul statului, Gladys Berejiklian, a declarat că se aşteaptă ca numărul să crească, deşi oraşul Sydney este în lockdown.



De la începutul pandemiei, Australia a înregistrat peste 31 000 de cazuri de infectări şi 911 decese.



Mai puțin de 10 % dintre australieni sunt complet vaccinați.