Pericolele necunoscute din paharul cu vin

Vinul este cunoscut pentru virtutile lui, dar, in egala masura, el provoaca probleme neasteptate de sanatate. Printre altele, stiati ca un pahar de vin consumat in fiecare seara ataca dintii?



Vinul alb, deosebit de acid ataca dintii: smaltul, invelisul protector de calciu, incepe sa se deterioreze. Acidul subtiaza smaltul, slabindu-i structura. Acest lucru poate conduce la expunerea nervilor. De aici si pana la durerile sacaitoare nu mai e decat un pas, scrie 7sur7.be.



Expertii recomanda o clatire frecventa a gurii. In plus, pentru diminuarea aciditatii, doctorul britanic Henry Clover ii sfatuieste pe amatorii de vin sa puna un cub de gheata in pahar. "Acest lucru dilueaza efectele nocive", sustine expertul in paginile cotidianului Daily Mail.



Alt rau provocat de vin? Decolorarea. Vinul rosu si cafeau sunt responsabile de petele care apar pe dinti. E adevarat, ele dispar odata cu periajul dintilor. Dar un periaj prea insistent deterioreaza smaltul. Iar daca petele sunt prea mari, singura solutie este tratamentul de albire.



Alcoolul deshidrateaza corpul si gura. Cu cat consumi mai mult vin, cu atat gura pare mai uscata. Ori, saliva ajuta la combaterea bacteriilor din gura. Daca ea este prea uscata, micro-organismelel prospera, atacand placa dentara si conducand la aparitia cariilor.