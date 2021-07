Un sat din România este atât de frumos, încât este în topul preferinţelor turiştilor europeni. Secretul care îl face aşa de căutat

Munţi, dealuri înverzite, păduri dese şi uliţe care nu au văzut niciodată asfaltul. Într-un astfel de peisaj au apărut, în ultimii ani, tot mai multe căsuţe vechi din lemn, salvate de oamenii care au înţeles că Maramureşul încă oferă ceea ce în alte colţuri ale Europei s-a pierdut demult: autenticitate, tradiţie şi o lume rurală neschimbată de sute de ani. Maramureşul se află în topul locurilor preferate, iar satul Breb este prima opţiune pentru mulţi europeni.



La noi îi foarte frumos satul şi vin foarte mulţi turişti, din toate părţile lumii, spun localnicii, potrivit Digi24.



Pe uliţele satului Breb, echipa Digi24 a întâlnit o familie de olandezi. Linda, soţul ei şi cei doi copii călătoresc prin Europa cu rulota.



Linda: "Îi explicam fiicei noastre că tot ce e făcut aici, este făcut de mâna omului. Ei nu prea merg la supermarket, nici maşini nu sunt prea multe, este ceva local".



Satul de la poalele munţilor Gutâi a devenit cunoscut în lume după ce câţiva străini l-au descoperit şi l-au promovat. Inclusiv prinţul Charles a vizitat locul şi a contribuit la refacerea unei biserici vechi, de lemn.



Prinţul Charles a donat 5.000 de lire pentru refacerea acoperişului. Este recunoscută ca fiind biserica cu cel mai vechi turn din România, din anul 1530.



La Breb trăiesc astăzi foarte mulţi străini, care după ce au vizitat locul, au decis să se mute în România. Au restaurat căsuţe vechi, pe care apoi le-au inclus în circuitul turistic.



Vasile Oanea, primar Ocna Şugatag: "Avem străini care s-au mutat in Breb, primii au fost din Marea Britanie. Ne-au ajutat să ne dăm seama ce valori avem, ce potenţial avem, mă refer la case de lemn, pe care noi nu am ştiut să le punem în valoare".



Ileana Tiran, proprietar de pensiune: "Am văzut că-i frumos, apoi având bani, având stare materială bună, ne-am gândit să cumpărăm o parcelă de teren, o căsuţă".



Ileana Tiran a restaurat o căsuţă tradiţională, care este plină de turişti aproape tot timpul anului.



Ileana Tiran, proprietar pensiune: Mâine am un grup de polonezi, din Germania, Spania, America, Australia.



Prezenţa tot mai mare a turiştilor străini în această zonă i-a ajutat şi pe localnici să înţeleagă cât de valoros este satul tradiţional românesc.