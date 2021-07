Zeci de copii şi-au expus lucrările handmade în cadrul Festivalului Tinerilor Meşteşugari

Tacâmuri din lemn, costume naţionale, accesorii dar şi alte lucrări realizate de meşteri populari din Republica Moldova au fost expuse la Festivalul Tinerilor Meşteşugari. Astfel, peste 40 de participanţi îşi vor prezenta şi duminică lucrările în Parcul „Alunelul". Scopul festivalului este promovarea valorilor naţionale și a meșteșugăritului în rândul tinerilor. În parc a fost amenajate mai multe zone în care toţi doritorii puteau încerca diferite meşteşuguri tradiţionale, transmite Mesager.







Victoria Şvarova are 14 ani, iar de la vârsta de 10 ani a început să îndrăgească lucrările hand-made. Împreună cu mama sa confecţionează jucării din materie dar şi accesorii. Fata spune că cel mai mult se pricepe la confecţionarea brăţărilor din mărgele de brodat.



„Confecţionăm jucării pentru copii mici. Păpuşe, iepuraşi care sunt făcute manual foarte frumoase, croşetăm. Cercurile le confecţionăm din panglică atlas tot împreună cu mama, brăţări din biser care sunt făcute tot manual, împletite cu aţă”, povesteşte meşteriţa Victoria Şvarova.



Şi alţi tineri meşteri care au venit la târg spun că şi-au expus cele mai frumoase şi reuşite lucrări.



„Eu lucrez cu tăticul, lucrările le facem împreună, iar mămica prea comenzile. Este un business de familie care a început de la bunelul, a transmis la tăticul. Această farfurie este cu un picior înalt care este din cinci tipuri de lemn. Producţia ei durează în jur de 2-3 zile”;



„Accesoriile sunt lucrate manual din lut polimeric, mai am câteva fundiţe la care am ataşat floricele la fel făcute din lut polimeric. Lutul polimeric este moale ca o plastilina, este modelat fiecare individual apoi este prelucrat termic”.



Unii oameni care au venit la festival au profitat de ocazie şi au cumpărat ceea ce le-a plăcut din lucrările meşterilor, alţii s-au bucurat de un concert în aer liber.



„Foarte interesant, făcute nişte lucruri manuale care au pus suflet în ele şi desigur că mi-ar părea bine să fie mai des aşa târguri. Bine că au posibilitatea să vină la aşa târş şi noi să vedem lucruri manuale făcute”;



„Mai mult căutăm jucării pentru copii handmade, totodată susţinem şi producători autohtoni şi îmi pare destul de interesant ceea ce văd aici”;



„De la doamna de la Lozova am cumpărat, ie. Îi susţinem şi le urăm succese!”



Totodată, pentru copii a fost amenajată o zonă specială unde cei mici au avut ocazia să participe la diverse activităţi distractive.



„Este prima dată când este organizat de colegii noştri de la Centrul Municipal de Tineret. Am zis că o să investim foarte mult în reabilitarea instituţiilor în dotarea instituţiilor, extracurriculare sau specializate care sunt în componenţa municipiului Chişinău”, a menţionat primarul capitalei Ion Ceban.



La eveniment au participat peste 40 de meşteri populari.