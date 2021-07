5 beneficii miraculoase ale vitaminei D

„Vitamina soarelui" se bucura de multa atentie in ultima perioada intrucat este esentiala pentru sanatate insa o multime de oameni au deficit de vitamina D.



Pentru a te bucura de beneficiile acestui nutrient miraculos, ar trebui sa iei aproximativ of 35-40 ng/mL. Pentru ca vitamina D deriva din colesterol, cel mai bine ar putea fi descrisa ca supervitamina, pentu ca regleaza o multime de procese metabolice in organism.

Iata 5 beneficii miraculoase ale vitamine D de care te poti bucura in cazul in care iei zilnic vitamina D:



1. Este un antidepresiv natural Vitamina

D este nepretuita cand este vorba despre productia de serotonina, un neutransmitator responsabil cu buna dispozitie si care energizeaza organismul. Creierul are nevoie de vitamina D pentru buna functionare a functiilor cognitive, in vreme ce ajuta la atentie si concentrare.



2. Creste energia

Vitamina D functioneaza ca un hormon reglator ce stabilizeaza activitatea a peste 2000 de gene diferite ale corpului si joaca un rol important intr-un numar mare de procese energetice. De asemenea, organismul are nevoie de vitamina D pentru sintetizarea corespunzatoare a calciului si, in acelasi timp, este un minunat stimulator celular in organism.



3. Ajuta la arderea grasimilor

Calciul are un rol important in producerea de enzime care ard grasimile (si ajuta la pierderea in greutate) si de vreme ce este nevoie de vitamina D pentru sintetizarea calciului in organism, studiile au demonstrat ca prin combinatia vitamina D + calciu se limiteaza acumularea de strat adipos.



4. Favorizeaza eliminarea mercurului din organism

De vreme ce cei mai multi dintre oameni au mercur si alte metale grele in organism, s-a demonstrat ca vitamina D creste productia glutation (un antioxidant puternic care favorizeaza eliminarea metalelor grele).



5. Imbunatateste sistemul imunitar

Vitamina D creste abilitatea organismului de a lupta cu microbii si virusii. Tocmai de aceea este buna expunerea la soare, in timpul anului, precum si adaugarea in dieta a unui supliment de vitamina D (2000 UI pe zi) – in special in sezonul rece – astfel corpul va fi mai capabil sa lupte cu gripa si alte infectii si sa ai un sistem imunitar puternic.