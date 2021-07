O femeie din Iași a susținut BAC-ul la vârsta de 43 de ani: „Pentru copiii mei a fost o lecție foarte importantă”

O femeie din Iași și-a dorit să le arate copiilor ei cât de importantă este școala. A susținut Bacalaureatul la 43 de ani, iar acum își dorește să se înscrie la Medicină, la specialitatea Asistență Medicală. Femeia spune că aceasta a fost o lecție importantă pentru copiii săi: „le-am arătat o lecție, ce mult contează să înveți la timp”, explică mama de 43 de ani”.



Româna și biologia, pentru că acolo eu vibrez mult, sigur că astea n-au fost foarte … câteva zile așa, am absorbit materia efectiv. Matematica mi-a dat bătăi de cap, dar se poate, se poate!”, spune Cătălina Duzinschi.



Cătălina Duzinschi are 43 de ani și a dat bacalaureatul, la 25 de ani distanță de momentul în care ar fi trebuit să treacă de examenul maturității. A obținut media 6,70 și recunoaște că a fost un efort imens, în condițiile în care merge la serviciu și are grijă de familie.



„Încă nu văd așa, ca pe un mare wow, ba uneori m-am rușinat că n-am făcut la timp, sincer. Era o obligație, pentru că eram conștientă că nu se poate fără pasul asta, fără etapa asta nu se poate și atunci nu-mi pare rău, aș relua oricând”, spune femeia.



Finalul liceului a fost un moment dificil pentru Cătălina. Dorințele ei și ale părinților au fost diferite.



„După Revoluție, era trendul ăla că toată lumea trebuia să devină contabil. Nu au fost de acord părinții să rămân pe linia asta, limbi străine, și s-a insistat să merg la Economic. Acolo o să ieși contabilă, faci ceva în viața, câștigi bani”, povestește Cătălina.



Nu a luat examenul și a renunțat la școală. Acum spune că a simțit că trebuie să fie un exemplu pentru copiii ei, așa că s-a înscris la liceu, la „fără frecvență”.



„Pentru copiii mei a fost o lecție foarte importantă asta. Eu le-am arătat o lecție, nu neapărat le-am explicat, le-am arătat o lecție, ce mult contează să înveți la timp”, explică mama de 43 de ani.



„Este mult mai greu în momentul în care ai o familie, în momentul în care ai responsabilități legate de partea profesională, de serviciu, să ai aceeași disponibilitate pe care o are un tânăr care nu se ocupă decât de învățat”, recunoaște Mihaela Gotcu, directoarea Colegiului „Emil Racoviță” din Iași.



Cătălina Duzinchi este cosmeticiană. Acum, după ce a trecut cu bine de bacalaureat, își dorește să se înscrie la Medicină, la specialitatea Asistență Medicală.