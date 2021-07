Adevărul despre motivele reținerii lui Damir în ultima săptămână a campaniei electorale

Reținerea, în ultima săptămână a campaniei electorale, a lui Dorin Damir, finul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, precum și a doi polițiști, într-un dosar pentru acțiuni comise în 2017, pare să aibă un substrat politic mult mai pronunțat decât ar părea la prima vedere. Dovezile indirecte, dar și declarațiile unor funcționari și politicieni, denotă că este vorba de o răzbunare a liderului PSRM, Igor Dodon, iar Dorin Damir pare să fie mai degrabă victimă colaterală. Cel puțin așa reiese dintr-un articol publicat de Ziarul Național.



Publicația a obținut în exclusivitate ordonanța de recunoaștere a lui Dorin Damir în calitate de bănuit, semnată pe 4 iulie curent de către procurorul Dumitru Raileanu. Acuzațiile vizează perioada anilor 2017 – 2019, când Damir ar fi fost angajat fictiv în calitate de „ofițer superior sub acoperire” în cadrul secției nr.1„K” a Direcției nr.5 a Inspectoratului Național de Investigații.



În această situație, lui Damir i se impută un prejudiciu de aproximativ 170.000 de lei, adică 8.000 de euro.



„Reținerea celor trei persoane are loc în ultima săptămână a campaniei electorale pentru parlamentarele din 11 iulie și la scurt timp după ce candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, a făcut publice imagini în care Dorin Damir, Alexandru Jizdan, fost ministru de Interne, și Renato Usatîi, împușcau pe un poligon de tir din Chișinău.



Usatîi a declarat atunci că acest video a fost filat în anul 2011 și ar fi fost extras dintr-un telefon confiscat de FSB-ul rusesc, în urma perchezițiilor de la domiciliul său din Moscova din 2016. Primarul de Bălți a mai spus că aceste imagini ar fi ajuns la PPDA prin intermediul lui Igor Dodon”, menționează Ziarul Național.



Publicația citează și declarațiile liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi în legătură cu acest caz, în care explică faptul că este vorba de un dosar politic, la comanda lui Igor Dodon. Mai exact, Dodon se consideră trădat de șeful IP Bălți, Valeriu Cojocaru, reținut în același dosar. Acesta ar fi fost numit în funcție la indicația lui Dodon, după ce a promis că fratele său, Ion Cojocaru, președintele democrat al raionului Glodeni, împreună cu un grup de primari va trece la PSRM. Acest lucru însă nu s-a întâmplat.



„Dosarul în privința lui Cojocaru e răzbunarea lui Dodon un milion de procente. Pentru că l-a tras pe sfoară și Dodon o face oleacă pe nacealnicul. I-a rămas trei-patru zile”, a comentat Renato Usatîi, ieri seară, la N4.



Declarațiile lui Usatîi sunt confirmate indirect de președintele raionului Glodeni, Ion Cojocaru, care se declară convins că „ceea ce se îmtâmplă cu fratele meu acum (șeful Inspectoratului de Poliție Bălți – n.r.) are legătură cu politica”.



„Nu vreau să ofer detalii, pentru a nu încurca anchetei. Să-și facă justiția treaba. După alegeri o să ies să ofer careva detalii. Din câte am înțeles, cele două-trei dosare sunt pornite pe 30 iunie. Dacă ei spun că e vorba de activitatea lui din 2017, de ce brusc acum, cu câteva zile înainte de alegeri? Nu exclud că prin acest lucru se dorește să se pună careva presiuni pe mine sau prin intermediul lui să se ajungă la altcineva”, a declarat Ion Cojocaru pentru Ziarul Național.



Amintim că angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au reținut luni, 5 iulie, trei persoane bănuite de abuz de serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Este vorba despre șeful Inspectoratului de Politie al municipiului Bălți, Valeriu Cojocaru, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră, Ion Cojocaru, și președintele Asociației FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, finul lui Vlad Plahotniuc.