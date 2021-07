Ce spun astrele azi, 7 iulie

Berbec

Astazi e necesar sa folosesti cu precautie cuvintele si sa fii cat mai prezent in conversatiile pe care le porti. Daca te lasi condus de impulsivitate, risti sa transformi orice interactiune intr-o lupta, iar cuvintele rostite nu doar ca vor fi regretate, dar de cele mai multe ori nici nu reprezinta adevarul. Foloseste limbajul si cunoasterea pentru a crea ceva ce te inspira, in loc sa le folosesti in dispute.



Taur

Cum siguranta materiala este esentiala pentru tine, astazi probabil te gandesti la solutii in acest sens, pe care ai si sansa sa le gasesti. Insa, atentie la tendinta de a risipi prea multa energie si eventual prea multi bani in capricii de moment si in investitii facute din frustrare. E esential, de asemenea, sa fii cu bagare de seama la cuvinte, mai ales in discutii care vizeaza banii si afacerile. Nu promite mai mult decat poti/vrei sa faci.



Gemeni

Luna este in semnul tau solar, iar contextul astral este unul destul de ambiguu. E destul de tentant sa privesti in mai multe directii simultan, sa te risipesti in activitati multe incepute si neterminte ori sa te incalcesti in propriile ganduri care de multe ori rezulta din zumzetul exterior. Asadar, astazi fa lucrurile pe indelete, evita deciziile importante si fii mai ingaduitor, atat cu tine cat si cu cei din jur.



Rac

Tu ai nevoie de odihna, relaxare si discretie. Luna in Gemeni in contextul astral actual agita destul demult mintile oamenilor si aduce in discutie multe informatii si directii de judecata, destul de departe de adevar. De asemenea, ascute limbile si se spun multe cuvinte, unele regretabile. Asadar, asculta mai mult, vorbeste mai putin si apoi triaza totul bazandu-te pe intuitie si bun simt. Darul acestei zile sunt revelatiile, vestile si raspunsurile interioare.



Leu

Luna in Gemeni activeaza astazi zona prietenilor si anturajului, astfel ca e posibil sa percepi atmosfera ca fiind destul de incarcata, dinamica si epuizanta uneori. Parca toti vor sa te intrebe ceva sau sa-ti ceara ceva si fiecare vrea sa se faca auzit cu tot dinadinsul. Asadar, e esential sa fii atent in ce conversatii te implici si caror invitatii/cereri le dai curs, astfel incat sa fii sincer cu tine si sa-ti conservi energia si resursele.



Fecioara

Cuvintele care-ti sunt adresate astazi, de catre sefi sau alte persoane cu autoritate, au fie iz de critica, fie de judecata, prin urmare te vezi nevoit sa te aperi sau sa reprimi nemultumirea. Este o perioada in care comunicarea tinde sa fie taioasa, ambigua si cu multe derapaje in ce priveste sinceritatea si adevarul. E o provocare, asadar, sa-ti mentii coloana dreapta si sa spui cand nu esti de acord, fara a fi dezagreabil sau a intretine lupte pe care nu vei mai sti cum sa le opresti.



Balanta

Poti alege sa te prinzi in lupte marunte, tinand cu dintii de un punct de vedere si aparandu-l pana in panzele albe, sau poti sa privesti dincolo de asta, cu intelepciune, detasare si rabdare. Astfel, ti se vor revela solutii, idei si cai noi, adecvate acestui moment din viata ta. Totul e sa ai incredere in inteligenta ta si nu doar in convingeri care te limiteaza. In alta ordine de idei, in aceste zile, nu crede chiar tot ce vezi si auzi.



Scorpion

Ziua aceasta iti poate aduce in egala masura, atat daruri si favoruri (in prima parte a zilei, cu precadere), cat si dezamagiri in special de la prieteni. Cea mai constructiva si sanatoasa atitudine este aceea lipsita de asteptari si conditii, indiferent cat de apropiati iti sunt oamenii vizati. Pe de alta parte, e posibil sa existe tensiuni in cadrul unui grup, din cauza unor dezacorduri cu privire la un proiect. Ai rabdare sa se limpezeasca apele si sa ai toate detaliile inainte sa iei decizii.



Sagetator

Astazi este foarte importanta forma de exprimare a dorintelor, asteptarilor si a nemultumirilor in raport cu ceilalti. Armonia in relatii poate fi pastrata sau, dimpotriva, poate fi distrusa, de atitudinea potrivita. Asadar, chiar daca te temi ca ai putea pierde ceva in ce priveste imaginea sau statutul, ramai centrat in adevarul tau dar fara incerca sa-l anihilezi pe al altora. In felul acesta ii lasi fiecaruia posibilitatea de a reflecta, in loc sa se apere din start.



Capricorn

In cazul tau, poate exista destul de mult freamat la locul de munca, astfel ca multe cuvinte zboara din gura inainte sa fie vazute si gandite. De aceea, e bine sa fii constient de aceasta energie a zilei si sa-ti pastrezi, pe cat posibil, criticile si povestile pentru tine. Orice cuvant spus la momentul sau persoanei nepotrivite poate costa mai scump decat iti imaginezi. In alta ordine de idei, nu lua in seama toate zvonurile care-ti ajung la urechi, mai bine verifica inainte sa crezi.



Varsator

Umorul te poate scoate astazi din orice situatie incurcata sau tensionata. Mai ales atunci cand se intampla sa nu-i gasesti pe acei oameni care ti-au promis ceva sau cand asteptarile tale par sa fie blocate una dupa alta. Oricum, incearca sa gasesti cai de iesire creative din orice situatie si pastreaza-ti detasarea si seninatatea. Uneori, chiar cand par nepotrivite, contextele in care ajungi sunt, de fapt, ideale pentru ce ai nevoie sa vezi si sa primesti.



Pesti

Luna in Gemeni activeaza zona casei si a caminului. E posibil sa fie multe discutii cu cei dragi, multe dispute chiar. Sunt nemultumiri adunate, care acum rabufnesc fara nicio cenzura. Prin urmare, e foarte important sa-ti pastrezi echilibrul si sa te raportezi la tot contextul ca la unul eliberator, chiar daca inca nu ai solutii. E posibil sa fii sprijinit de cineva drag, pentru achizitia unui bun pentru casa.