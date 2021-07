Ce spun astrele azi, 6 iulie

Berbec

Ziua anunta multe drumuri pe distante scurte. Pe de o parte ar trebui sa-ti rezolvi chestiuni profesionale, pe de alta parte un prieten sau o ruda apropiata te invita in oras. Rezolva-ti pe indelete treburile, insa ai grija la ceea ce spui. Mentalul iti este bulversat si cu greu iti aduni gandurile. Studiile si formele de instruire personala sunt o alta tema demna de luat in calcul, asa incat planifica-ti cursurile necesare.



Taur

Ziua iti aduce cheltuieli. Poate fi vorba despre cheltuieli domestice, despre un ajutor material oferit unui membru al familiei, insa si facturile sau datoriile la banca pot intra in conul de interes. Activitatea desfasurata la un loc de munca pare-se ca iti aduce bani putini si in salturi. Fii prudent si cheltuieste strictul necesar, intrucat exista restrictii atat la castiguri, cat si la ajutor din partea altora.



Gemeni

Ai multa energie, insa si momente in care cu greu ti-o poti canaliza catre o activitate anume. Ar fi bine sa-ti ordonezi prioritatile si sa te ocupi strict de treburile tale. Tendinta de a te infiltra in treburile altora este mare. Trebuie evitat acest lucru pentru ca risti sa ai parte de replici taioase sau chiar unele persoane se pot indeparta definitiv de tine.



Rac

Discretie si multa interiorizare. Esti combativ, sufletul doreste sa înfăptuiască multe și mărunte, insa trupul este vulnerabil astazi. Ocupa-te doar de activitati usoare. S-ar putea sa descoperi conflicte ascunse in sfera muncii, insa cu putin efort si bunavointa vei reusi sa aduci lucrurile in favoarea ta. Adopta o dieta, hidrateaza-te suficient si rezerva-ti momente pentru odihna.



Leu

Intalnirile si dialogurile cu prietenii te vor pune pe ganduri. Poti afla informatii interesante fie despre unii apropiati, fie despre asociatii, organizatii, grupuri de interes comun. Ar fi bine sa-ti selectezi atent informatiile si sa vorbesti cat mai putin. Esti sensibil vizavi de remarcile si actiunile celorlati. Controleaza-ti reactiile si dezvolta-ti permanent increderea in tine. Atentie la sanatate si la conflictele mocnite din domeniul profesional.



Fecioara

Ești impins in lumina reflectoarelor. Cu toate ca esti cufundat in gandurile si treburile tale, va trebui sa faci fata unor dialoguri importante legate de sfera profesionala. In culisele locului de munca sunt tensiuni care din cand in cand ies la iveala destul de zgomotos. Fii prudent, indeplineste-ti sarcinile de lucru cu seriozitate si bazeaza-te mai mult pe fortele tale.



Balanta

Vesti interesante despre strainatate. Ori vorbesti cu cineva aflat departe de granitele tarii, ori planifici calatorii sau studii pe termen lung. Daca esti implicat in vreo forma de instruire, sunt posibile altercatii cu profesorii sau colegii de studii. Neintelegerile pot porni de la faptul ca viziunile, ideologia de viata sunt diferite si cu greu iti poti stapani impulsul de a replica.



Scorpion

Ziua este favorabila achitarii facturilor, taxelor sau relatiilor cu institutiile financiare. Sunt posibile erori in documentele financiare, de aceea verifica-le atent. Cheltuieste strictul necesar si incearca sa faci economii. Veniturile tale sunt modeste in aceasta perioada, chiar daca muncesti mult si sefii sunt de partea ta. Esti bine vazut in societate, iar la serviciu primesti laude si sarcini noi.



Sagetator

Relatiile parteneriale sunt prioritare astazi. Poate fi vorba despre relatii cu parteneri straini, despre colaborari care se desfasoara pe termen lung sau parteneriate in strainatate. Exista tensiuni, deocamdata, intre tine si aceste persoane, de aceea fii prudent. Demersurile legate de calatorii pot fi ingreunate, insa doar pe moment. Partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca il neglijezi.



Capricorn

Ziua predispune la activitati de rutina, atat acasa, cat si la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate, asa incat bazeaza-te doar pe fortele tale. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este obosit, fiind posibil sa se accentueze afectiunile legate de ficat si aparat respirator. Sunt momente pasagere pe care le poti depasi usor cu ajutorul remediilor naturiste, plimbarilor in aer liber si odihna.



Varsator

Persoana iubita si copiii te pot necaji, datorita faptului ca in ultimul timp i-ai neglijat destul de mult. Este adevarat ca esti implicat in colaborari promițătoare, ai multe treburi la serviciu, insa atentie ca forfota din sfera profesionala iti afecteaza atat toate tipurile de relatii, cat si sanatatea. Rezerva-ti momente pentru a sta mai mult cu cei dragi.



Pesti

Acasa este nevoie de sprijinul tau, atat moral, cat si material. Discutiile cu membrii familiei iti vor aminti faptul ca esti foarte implicat in activitatea profesionala, neglijand treburile casei si nevoile celor dragi. Asculta ce au de zis ceilalti si acorda-le timp si efort. Ai avea succes la curatenii generale, la reparatii si la planuri de achizitionare a unor bunuri patrimoniale. Sanatatea este vulnerabila.