La Chişinău, a fost lansat un proiect unic în Republica Moldova – Biblioteca de Oamenii. Cărţile cu poveşti sunt înlocuite cu personaje reale ce discută cu publicul interesat despre subiecte diverse. Cinci femei cu vârste, profesii şi preocupări diferite au fost, pentru început, protagonistele acestui inedit proiect.



Aura este una dintre aşa-zisele cărţi vii ale proiectului Biblioteca de Oameni. Ea a povestit despre prejudecăţile societăţii faţă de un artist.



SINCRON AURA, interpretă: Chiar dacă era în public avem să vorbesc despre perscepţia oamenilor vizavi de oamenii de artă de la noi, despre faptul cum sunt percepuţi, cum sunt judecaţi la ficare pas, cum sunt hate-uiţi, mai nou un cuvânt. Şi mai puţin oamenii intră în detalii, că de fapt, un artist în Republica Moldova este ca şi orişicare om obişnuit.



O carte vie este şi Lidia Tiuleacov. Femeia are 91 de ani şi provine dintr-o familie de aristocraţi. A ajuns să trăiască la azil din cauza unei tragedii în familie, în urma căreia a pierdut toată averea. A fost profesor de limba română, organizator de concerte şi dirijor la zeci de ansambluri corale.



SINCRON LIDIA TIULEACOV, pensionară: Dacă trăiam cu copii demult era la cimitir. Dar aşa trăiesc singură, fac ce vreau. Am apartament cu 2 camere acolo. Într-o camera e birou şi într-o camera eu trăisc. Şi sunt fericită că încă pot să fac treabă, pot să ajut lumea.



Proiectul a fost lansat de Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Haşdeu", în parteneriat cu Asociaşia Fabrica de Fericire.



MARIANA HARJEVSCHI, director, Biblioteca Municipală B.P. Haşdeu: Deseori unii cititori etichetează o anumită carte, pentru că fie nu i-a plăcut culoarea sau nu i-a plăcut imaginea de pe copertă, astfel încât ignoră să citească cartea. Astăzi invitaţii noştri s-au confruntat cu situaţii similar, când din anumite motive au fost etichetaţi de societate. De aceea, am zis hai, să privim aceşti oameni ca pe nişte cărţi vii, ca pe nişte biblioteci vii.



STELUŢA ANDREI, fondator "Fabrica de Fericire": Este un exament foarte important de oamenie pentru fiecare dintre noi, într-o perioadă, în care societatea s-a transformat într-un soi de tribunal al moralităţii, al judecăţilor de valoare, al fiecărui dintre noi, care ştim fiecare altă persoană ce ar trebui să facă, ce este corect, ce este greşit fără să fi fost vreoadată în papucii acelei persoane.



Biblioteca de Oameni este un proiect creativ care sparge tiparele şi barierele de comunicare între oameni. A fost creat în Danemarca şi este în derulare în peste 50 de țări ale lumii.