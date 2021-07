Top 10 alimente care îți protejează inima

Legumele si fructele proaspecte, oleaginoasele, pestele gras si uleiurile sanatoase (precum uleiul de masline, uleiu de rapita, uleiul de peste), toate sînt alimente care va pot proteja inima.



1. Legume proaspete de toate culorile

Salata verde, spanac, rucola, andive, sparanghel, rosii, ardei, castraveti, ridichi, gulii, ceapa, broccoli, conopida, dovlecel, ciuperci, varza alba/ rosie, varza de Brusselles, Kale, napi, vinete, morcov, telina, sfecla, alge, etc ...

- Serviti intotdeauna o salata generoasa la mesele care contin carne sau branza, pentru a scade absorbtia grasimilor

- Cu cat mai multe culori in farfurie, cu atat mai multi antioxidanti in dieta!



2. Cereale integrale, leguminoase/ boabe

Fulgi sau tarate de grau, ovaz, orz, hrisca, orez integral, paste integrale, fasole boabe (neagra, rosie, pestrita,etc), linte, naut, soia boabe

- Bogate in fibre, pe langa scaderea colesterolului rau, ajuta la imbunatatirea tranzitului digestiv si la eliminarea constipatiei

- Consumati-le doar dimineata cu lactate slabe si fructe sau la pranz cu o garnitura de legume, nu seara.



3. Fructe proaspete sau uscate

In special fructele de padure si stafidele (afine, fragi, mure, zmeura, coacaze, capsuni, macese, acai berry, maqui), dude, mere, citrice (grape-fruit, portocale, portocale rosii), struguri, prune, pepene mango, rodii, etc.

- Serviti fructele la micul dejun, ca gustari intre mese, ori pe post de desert in loc de "ceva dulce", pentru reenergizare.

- Atentie, toate fructele au zahar, consumati-le inainte de ora 18.00, mai ales daca va doriti sa scadeti in greutate



4. Seminte, oleaginoase

Seminte de in, susan, mei, alune, nuci, migdale, avocado

- Pot constitui gustari excelente care taie foamea, dar, atentie la cantitate, au peste 500 calorii/100 g.

- Alegeti-le intotdeauna crude, pentru ca prin prajire iti pierd toate grasimile bune si devin chiar nocive.



5. Lactate degresate si lapte vegetal

Lapte, Iaurt, Kefir, Sana, Branza degresata < 3% grasime, lapte de soia, lapte de migdale, lapte de orez, etc.

- Constituie o sursa buna de proteine de calitate si calciu, cu putine calorii

- Se potrivesc la orice masa principala si la gustari, pentru ca taie foamea



6. Pestele gras

Somon, cod, ton, pastrav, macrou, etc, fructe de mare.

- Contin acizi grasi omega 3 care protejeaza inima.

- Consumati minim 2 portii de 125 g pe saptamana, alaturi de o salata generoasa



7. Ulei de masline extravirgin, de seminte de in, de struguri, de rapita

- Nu prajiti in ulei, adaugati-l pe cat posibil la finalul prepararii mancarii, pentru a-i pastra proprietatile curative.

- Atentie la cantitate! O lingura de ulei, de orice tip, are 100 de calorii!



8. Cacao (boabe sau pudra cu grasime redusa), cafea

- Consumati ciocoalata neagra la gustari, dar atentie la cantitate (ingrasa la fel de mult ca si ciocolata cu lapte)

- Consumati cafea cu moderatie, mai ales daca aveti probleme cu tensiunea arteriala



9. Ceai (hibiscus, ceai verde, negru, lemn dulce), vin rosu

- Beti ceaiurile de preferat neindulcite! Excesul de zahar sau miere nu este indicat!

- Se recomanda ocazional 125 ml vin rosu/zi. Atentie Nu femeilor predispuse la cancer de san.



10. Condimente din plin

Usturoi, ghimbir, turmenic, nucsoara, sofran, curry, ardei iute, chilli, cuisoare, piper, mustar boabe, schinduf, chimen, oregano, rozmarin, cimbru, busuioc, sofran, scortisoara, etc.)

- Inlocuiti sarea din mancare cu condimente aromate.

- Obisnuiti-va sa dati gust mancarii din condimente aromate, nu din ulei, prajeala si carne grasa!