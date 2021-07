Milionari în lei. Cine sunt cei mai bogați candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie

Anul electoral 2021 aduce un număr mare de candidaţi la alegerile parlamentare anticipate. Conform declarațiilor de avere și veniturile pe care le raportează, unii dintre candidaţi se bucură de averi impresionante. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) a analizat veniturile candidaților și a întocmit o listă a milionarilor care vor să ajungă deputați în parlament.



Pe prima poziție al topului este Mariana Durleșteanu, actuală candidată la parlamentare pe lista Partidului Legii și Dreptății, care ar avea o avere de 26,5 milioane de lei.



Aceasta este urmată de Renato Usatîi cu 16,5 milioane de lei și Alexandru Covalenco, candidat AUR cu puțin peste 13 milioane de lei.



Zero venituri pentru ultimii doi ani au declarat 264 de candidați. Cei mai mulți candidați fără venituri – 47 apar pe lista Partidului „NOI”, care are și cel mai modest venit mediu per candidat, de 1 022 de lei, transmite realitatea.md



Cei mai înstăriți candidați se află pe lista PAS, venitul mediu per candidat PAS fiind de 35 607 mii de lei.



În cazul a 158 de candidați venitul pentru ultimii doi ani depășește 1 000 000 de lei, mai mult de 2 000 de euro pe lună.



Mai jos puteți vedea topul integral .