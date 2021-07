6 obiecte din bucătărie pe care e bine să le schimbi mai des

Daca tii la sanatatea ta si vrei ca tot ce manînci sa fie igienic si bine gatit, iti recomandam sa investesti mai des in cîteva din principalele obiecte din bucatarie. Iata despre ce e vorba.



1. Tigaia din teflon

Atunci cînd gatesti cu ea, stratul de teflon elibereaza niste compusi extrem de toxici pentru organism. Cu atît mai mult daca este zgîriata. In acest caz, inlocuieste-o cît mai repede.



2. Perie pentru gratar

E sezonul preparatelor la gratar, insa inainte sa te apuci sa il cureti, ar trebui sa-ti inlocuiesti peria. Gîndeste-te ca ea strînge toate resturile arse de carne, pe care nu le vrei in mîncarea ta. De asemenea, mare grija daca incep sa-i cada firele de sîrma.



3. Recipientele din plastic

Recipientele mai vechi contin de regula Bisphenol A (BPA), cunoscut pentru legatura sa directa cu cancerul, obezitatea, problemele cardiace si digestive. Din fericire, recipientele fabricate in prezent nu mai contin aceasta substanta chimica.



4. Tocatorul

Fie ca este din lemn sau din plastic, tocatorul trebuie, in primul rînd, spalat bine dupa fiecare utilizare. Apoi, este recomandat sa fie si schimbat cît mai des, intrucît adaposteste microbi care te pot imbolnavi. Cu cît este mai vechi si mai uzat, cu atat este mai periculos. Vestea buna este ca e foarte ieftin, asa ca poti sa-l schimbi fara probleme.



5. Buretele de vase

Incearca sa-ti faci un obicei din a-l schimba cît mai des. Cercetatorii americani au ajuns la concluzia ca buretele de vase este cel mai murdar obiect din casa - are 10 milioane de bacterii pe 2,5 centrimetri patrati, iar o cîrpa de vase are un un milion de bacterii pe aceeasi suprafata.



6. Prosoapele de bucatarie

Sunt folosite pentru orice - de la curatatul vaselor la stergerea mainilor murdare. Tocmai de aceea, sunt pline de germeni care iti pot face rau. Spala-le cît mai des si schimba-le de fiecare data cînd ai ocazia.