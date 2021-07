7 alimente care accelerează metabolismul și ard caloriile

E la moda sa tii dieta, dar nu trebuie sa te infometezi cu trei frunze de salata ca sa ajungi la greutatea potrivita. Dieta sanatoasa nu este echivalentul meniurilor subtiate, ci reprezinta alegerea corecta a unor alimente care sa iti ajute organismul sa consume calorii pentru a produce energie.



Sîntem, de fapt, o mica centrala termica, pe care trebuie sa o alimentezi cu combustibil bun ca sa functioneze corect. De ce n-am profita, asadar, de ce ne ofera natura ca sa ne transformam metabolismul in adevarate reactoare.



1. Declanseza arderile cu mirodenii picante

Incepand cu ardeii iuti si pana la usturoi sau scortisora, toate aceste arome picante pe care le presari in mancare stimuleaza metabolismul, circulatia sangelui si arderile. Ardeiul iute are efect si asupra poftei de mancare si te va face sa nu mai ravnesti la tot ce vezi pe masa. Calitatile sale se datoreaza continutului ridicat in capsaicina – o substanta care stimulează receptorii durerii din organism, care cresc rata metabolismului cu 25%.un studiu canadian a demonstrat ca includerea condimentelor picante in dieta zilnica ajuta la arderea a sute de calorii.



2. Cereale integrale pentru energie constanta

Avantajele cosumarii cerealelor integrale apar datorita continutul ridicat de carbohidrati complecsi care accelereza metabolismul prin stabilizarea nivelului de insulina. Include în mesele zilnice porţii consistente de orez brun, quinoa sau paine din faina de ovaz, fara sa le combini cu alte alimente bogate in zahar.



3. Sanatate la cana:

Ceaiul verde Nu mai e demult un secret faptul ca o cana de ceai verde este o infuzie de sanatate. Este bogat in antioxidanti care sînt esentiali pentru functionarea organismului si crestrea proceselor metabolice cu 4%. Si chiar daca nu contine cofeina, merita sa inslocuiesti una din cestile de cafea cu una de ceai verde pentru a arde in plus 80 de calorii pe zi.



4. Iubeste citricele

Alimentele bogate in vitamina C ajuta procesele de ardere a grasimilor. O vei gasi din plin in citrice: portocale, lamai, grepfrut, dar si in rosii. Acestea au si un continut bogat de pectina care impiedica absorbtia grasimilor. Sa nu uitam de o legume vedeta – broccoli, considerate si un aliment important in dietele de detoxifiere a organismului.



5. Nicio masa fara peste!

Zicala comunista poate fi recomandarea oricarui nutritionist. Pestele este bogat in acizi grasi Omega 3, responsabili cu reducerea nivelului de leptina. Aceasta este un hormone vinovat de incetinirea metabolismului. Pe langa peste, poti oricand sa-ti condimentezi gustarile cu nuci si seminte bogate si ele in Omega 3.



6. Linte – vedeta leguminoaselor

Nu e greu sa gasesti cateva retete de supa sau salta pe care sa le prepari usor folosind boabe de linte. Are un continut ridicat de proteine si poate fi un inlocuitor excelent pentru carne. In plus, are si mult fier, necesar pentru accelerarea metabolismului.



7. Invata sa gatesti supa

In era semipreparatelor si fast-food-ului, supele nu mai au loc la masa. Studiile arata, insa ca persoanele care consuma supe tind sa manance mai putine mancaruri solide, ceea ce va stimula metabolismul.



Nu exista scrutaturi in drumul spre un organism sanatos, dar cu putin effort, toate mesele zilnice pot devein un rasfat pentru tine si un impuls pentru corp.