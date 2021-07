9 trucuri sa-ti detoxifici corpul

Nu trebuie sa fii expert in stiinte ca sa-ti dai seama ca daca nu ai grija de corpul tau vei incepe sa ai probleme. Iar unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poti face este detoxifierea. Este mai greu sa-ti "cureti" organismul cand ai un program incarcat sau poate nu te trage inima sa faci asta, insa poti incerca.



Iata cateva modalitati simple prin care iti poti detoxifia corpul



1. Incepe dimineata cu un pahar de seva de mesteacan

Este bogata in vitamina C si are un gust dulceag.Te vei simti mai revigorat dupa ce il bei. In plus, ajuta la refacerea ficatului si a rinichilor.



2. Consuma alimente bogate in potasiu

Acestea ajuta la alcalinizarea corpului. Include in dieta ta prune, avocado, stafide, piersici, capsune, spanac, mere si ciuperci proaspete.



3. Mananca usturoi cat de des poti

Este un antioxidant puternic care va imbunatati sistemul imunitar.



4. Bea ceai de urzica

Ceaiul de urzica se gaseste la plafar si este foarte bun in digestie.



5. Mergi la spa

Rasfata-te din cand in cand cu un masaj, sauna sau tratamente spa. Toate acestea au rolul de a te mentine sanatos.



6. Impacheteaza-te in ulei de ricin

Inmoaie un prosop in ulei de ricin presat la rece, apoi infasoara-l in jurul abdomenului. Stai intins pe spate timp de 30 de minute cu o sticla cu apa fierbinte deasupra prosopului, pe abdomen.



7. Gargara cu ulei

Amesteca o lingurita de ulei organic de cocos cu o picatura de ulei esential si clateste gura timp de 10 minute.



8. Stimuleaza sistemul limfatic prin exfolierea pielii

Foloseste o perie speciala si indeparteaza pielea moarta de pe corp de doua ori pe zi. Incepe de la picioare spre cap. Apoi fa un dus si alterneaza apa, cand rece, cand fierbinte.



9. Psyllium Husk (seminte Psyllium)

Macina o lingurita de seminte in blender, apoi amesteca intr-un pahar cu apa. Bea cate un pahar pe zi, timp de doua saptamani. Semintele Psyllium contin fibre si le poti gasi in magazinele de tip plafar. Asigura-te ca bei din plin apa, cat timp tii aceasta cura.



Atentie, inainte de a incepe orice tip de cura, cere sfatul medicului de familie.