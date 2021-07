Turismul internaţional nu îşi va reveni până în 2023, arată un raport al ONU

Turismul internațional va stagna în acest an, ceea ce va provoca pierderi de pînă la 2.400 de miliarde de dolari, arată un studiu publicat miercuri de ONU. Potrivit raportului, sectorul nu îşi va reveni complet pînă în 2023, relatează Reuters.



Conform acestui raport, elaborat de Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) şi Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO), vaccinarea împotriva COVID-19 şi certificatele sînt vitale pentru a restabili încrederea în turismul internaţional, care asigură venituri importante pentru multe ţări, în special mici ţări insulare care se bazează pe sectorul turismului pentru locuri de muncă.



În 2020, sosirile de turişti internaţionale au scăzut cu 73%, comparativ cu nivelul din 2019, provocînd pierderi de 2.400 miliarde de dolari turismului şi sectoarelor asociate, se arată în raportul citat.



„Perspectivele pentru acest an nu sînt mult mai bune. Primele trei luni ale anului au fost din nou proaste, nu am avut prea multe călătorii", a spus Ralf Peters, directorul diviziei de analiză de la UNCTAD. "Există aşteptări referitoare la o anumită revenire în a doua jumătate a anului, cel puţin pentru America de Nord şi Europa într-o anumită măsură", a adăugat Ralf Peters, care a spus că meritul pentru această relansare revine vaccinării, mai scrie Reuters, citat de Agerpres.



„Turismul internațional este la nivelul din urmă cu 30 de ani, ne-am întors în anii '80".



În raportul menţionat sînt prezentat trei scenarii pentru 2021, conform cărora sosirile de turişti internaţionali ar urma să scadă cu 63% pînă la 75% comparativ cu nivelul de dinaintea pandemiei, ceea ce ar urma să genereze pierderi cuprinse între 1.700 şi 2.400 miliarde de dolari.



„În turismul internaţional sîntem la nivelul din urmă cu 30 de ani, deci practic ne-am întors în anii 80...Multe locuri de muncă sînt în pericol" a apreciat Zoritsa Urosevic, reprezentantul UNWTO. "Pe termen lung, ne uităm la atingerea cifrelor din 2019 undeva după 2023", a spus Zoritsa Urosevic.



La rîndul său, Sandra Carvao, directorul diviziei de analiză a pieţei de la UNWTO, va avea loc o "revenire foarte diversă", care va varia de la o regiune la alta şi de la o ţară la alta. În acest context, certificatul digital care ar urma să fie introdus joi de Uniunea Europeană reprezintă singura încercare de armonizare regională lansată pînă acum.