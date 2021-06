În ciuda crizei pandemice, o brutărie din Căuşeni, timp de doi ani, menţine neschimbat preţul la pâine

Din cauza costurilor mari la materia primă, majoritatea fabricilor de panificaţie din ţară au ridicat în ultimul timp cu pana la 10 la sută preţurile la pâine. În acelaşi timp, sunt şi producători care au făcut tot posibilul să nu scumpească pâinea. Este şi cazul Brutăriei de la Căuşeni. Mai mult, în această perioadă de pandemie, antreprenorul a păstrat intact şi numărul de angajaţi, relatează Mesager.







Victoria Arion munceşte în această secţie de panificaţie din Căuseni de mai bine de 10 ani. Femeia spune că având trei copii acasă niciodată nu s-a gândit să-i lase şi să meargă la lucru peste hotare. Dacă la început a fost mai greu de muncit, acum totul este mecanizat, spune femeia.



„Muncesc la brutărie de 11 ani. Mai înainte era mai greu, acum avem utilaj mai performant, mai nou, lucrul este mai uşor”, povesteşte brutăreasa Victoria Arion.



Pentru a avea o pâine gustoasă, brutarii spun că pe lângă ingrediente de calitate e nevoie de multă răbdare şi dedicaţie.



„Ca sa avem o pâine bună, avem nevoie în primul rând de făină de calitate, de drojdii, de sare, apă şi suflet, multă muncă de depus. O pâine se face cu mult suflet”, spune Victoria Arion.



La această brutărie muncesc 12 angajaţi. În ciuda pandemiei, numărul muncitorilor a rămas intact.



„Noi cum am lucrat, aşa şi lucrăm. S-au redus puţin orele de muncă. Acum lucrăm în două schimburi şi avem în schimb câte 4-5 fete. În lună undeva facem la 10 tone, în zi ajungem undeva la 500-700 de unităţi de produse”, spune şefa de producere, Olga Barbuţă.



Daca în ultimul timp s-a scumpit materia primă şi, cel mai mult, producătorii de panificaţie au fost afectaţi de scumpirea grâului, în condiţiile de pandemie, brutăria de la Căuşeni nu a scumpit preţul la pâine.



„Ultimii doi ani pâinea nu am scumpit-o. Facem tot posibilul să păstram preţul. Ne-am dori să ne extindem, mai multe realizări, să cucerim şi Chişinăul. Aş vrea să avem materie prima mai ieftină ca să putem produce şi pâine mai ieftină”, spune Olga Barbuţă.



Potrivit datelor oficiale, în anul 2020 recolta de grâu în tara noastră a fost de două ori mai mică faţă de 2019. În acelaşi timp, experţii în agricultură susţin ca în acest an, comparativ cu anul trecut, vom avea o roadă bogată de grâu, volumul estimativ fiind de aproape un milion de tone de grâu pe tară.