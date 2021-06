Ce spun astrele azi, 30 iunie

Berbec

O zi cu Luna in Pesti, numai buna pentru a sta departe de agitatia lumii si de a observa ce se intampla fara sa te implici concret. E posibil sa fii pus fata in fata cu consecintele unor alegeri si actiuni, iar daca acestea nu-ti plac, e o ocazie sa faci alegeri diferite. In orice caz, astazi e indicat sa alegi conjuncturile care-ti fac bine si mediile in care te simti confortabil. Ofera-ti ceva mai mult timp pentru meditatie si relaxare si stai departe de conflicte, mai ales spre seara.



Taur

Astazi se pot indulci unele relatii de prietenie, prin rediscutarea unor neintelegeri cu empatie si generozitate. Pe de alta parte, fii atent la alegerile imprudente si pripite in ce priveste investitiile si cheltuielile. Exista confuzie in aceasta zona, si risti sa te alegi cu pierderi de tot felul. De asemenea, nu este cea mai buna zi pentru a da bani cu imprumut si nici pentru strategii financiare pe marginea unui proiect.



Gemeni

E posibil sa experimentezi confuzie, nerabdare si chiar impulsivitate, mai ales in ce priveste zona profesionala si a relatiilor cu persoane autoritare, tocmai de aceea e important sa-ti canalizezi energia in directii constructive. E indicat sa fii deschis si, in loc sa dai verdicte, sa-ti pui intrebari clare. Asta te va ajuta sa gasesti solutii dincolo de ceea ce ti-ai putea imagina, si sa vezi oportunitati frumoase de crestere si evolutie.



Rac

Ai sentimentul ca orice este posibil acum pentru tine. Ti se largeste orizontul, se schimba perceptii, scapi de niste clisee de comunicare si de convingeri rigide, iar asta contribuie mult la imbunatatirea starii tale de spirit. Incepi sa intelegi si sa accepti ca nu exista noroc si ca acesta este, de fapt, lucrarea fiecaruia. Totusi, in ce priveste zona materiala, nu e indicat sa te lasi dus de val si sa faci alegeri pripite, intrucat aici inca e nevoie de rabdare si timp sa se aseze lucrurile.



Leu

Luna prezenta in Pesti iti accentueaza latura sensibila si empatica, iti poate aduce daruri providentiale, dar iti poate dezvalui si adevaratele intentii ale unor „prieteni” sau persoane din anturajul apropiat. Astazi e bine sa fii atent la mesajele subtile, la ce simti, la semnalele organismului si chiar la vise. Ti se pot revela o serie de adevaruri si solutii, mai ales in ce priveste relatiile care conteaza, daca esti dispus sa te asculti si sa-ti acorzi timp pentru introspectie.



Fecioara

Te afli intr-o perioada in care este posibila reactivarea unor relatii si aspiratii din trecut. Se pot relua, asadar, fie discutii lasate neterminate, fie relatii care s-au racit din diverse motive. De data aceasta, ai ocazia sa privesti totul prin lentile noi, sa aduci o alta viziune, mai constructiva, in aceste relatii. Un proiect inceput cu multa vreme in urma, poate fi continuat, cu idei noi si facand ajustarile necesare.



Balanta

Nu e indicat sa te spetesti muncind, de altfel Luna in Pesti e destul de abila in a-ti distrage atentia de la responsabilitati si sarcini. Insa e o zi excelenta pentru a vedea imaginea de ansamblu, pentru a descoperi noi unghiuri din care sa privesti rutina zilnica, activitatile in care te tot implici de multa vreme, sarcinile fara numar pe care ti le-ai asumat. E timpul sa schimbi ceva pentru a face ca lucrurile sa curga cu mai multa usurinta.



Scorpion

Creativitate din plin, inspiratie, drag de oameni si de proiectele tale. Sentimentul care predomina este recunostinta indreptata catre cineva anume sau catre oameni care ti-au marcat existenta intr-un fel sau altul. In alta ordine de idei, este o perioada de revizuire a filozofiei de viata si a dorintelor. E momentul sa te uiti mai atent la detalii, la unele credinte si puncte de vedere, si sa faci schimbarile benefice renuntand la unele dintre ele. De asemenea, se pot rediscuta reperele cadrului oficial in ce priveste o relatie.



Sagetator

Te afli intr-o perioada de reconfigurare a prioritatilor legate de finante, investitii, cheltuieli. Mai ales ca acum se ia in discutie „agenda” familiei si aveti o serie de planuri si proiecte in comun pentru urmatoarea perioada. Asadar, e bine sa fii receptiv la propunerile celor dragi, si in acelasi timp atent la partea pragmatica a situatiei prezente. Pot aparea intarzieri legate de bani, dar in acelasi timp e posibil ca sa se solutioneze o problema financiara, cand si cum te astepti mai putin.



Capricorn

Graba strica treaba. Nerabdarea, impulsivitatea si tendinta de a te ocupa de mai multe treburi in acelasi timp, duce la greseli pentru repararea carora consumi exact acelasi timp pe care credeai ca l-ai castigat. Asadar, astazi ia lucrurile pe rand si nu incerca sa o iei pe scurtatura, mai ales la serviciu si in relatiile cu colegii. Pe de alta parte, astazi e posibil sa reiei niste discutii cu partenerul de viata sau de afaceri, pentru a lamuri niste neintelegeri.



Varsator

Luna in Pesti te indeamna sa-ti indrepti atentia catre resursele interioare de care dispui si pe care le poti impartasi lumii. Exista ceva ce faci cu usurinta, un talent pe care nu l-ai exploatat suficient sau deloc? Acum e momentul potrivit pentru a-l recunoaste si a-l valoriza. Prosperitatea este in stransa legatura cu modul in care stii sa te livrezi lumii. Prin urmare, daca rezultatele prezente nu te satisfac, vezi ce ai putea schimba in alegerile si actiunile tale.



Pesti

Cu Luna in zodia ta, astazi esti extrem de senzitiv si empatic. Pur si simplu stii ce nevoi au ceilalti, ce simt, fara sa spuna un cuvant. Totusi, nu uita de tine si de nevoile tale, altfel risti sa consumi toata energia indreptandu-ti atentia doar catre exterior. In familie, poti primi reprosuri sau te confrunti cu nemultumirile celor dragi. Foloseste-ti intelepciunea si cauta calea de comunicare adecvata, cu empatie si ingaduinta.