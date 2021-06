Cele mai sățioase fructe și legume

Stii si tu deja ca fructele si legumele proaspete sînt sanatoase, dar cine ar vrea sa ii fie (inca) foame, la doar o ora dupa ce le-a mancat? Aceste fructe si legume din lista de mai jos au mari sanse sa iti sporeasca senzatia de satietate.



Anghinarea



Ce leguma este in topul celor mai satioase? Secretul se afla in fibre, spun nutritionistii, pentru ca fibrele ne ajuta sa ne simtim stomacul mai plin, pe o perioada mai lunga de timp, si pentru ca ele tin mancarea in stomacul nostru, pe masura ce aceasta este descompusa.



Una dintre legumele bogate in fibre pe care nutritionistii o recomanda este anghinarea. O portie de inimi de anghinare (aproximativ 1 cana) are aproape 9 grame de fibre. In plus, anghinarea ajuta digestia, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea din Michigan, facandu-te sa iti simti stomacul plin, insa fara sa ai disconfort abdominal.



Bananele



Acestea sînt variante excelente atunci cand vrei sa iti "reincarci" bateriile si sînt o gustare simpla si la indemana, care nu are nevoie de ambalaj. Un studiu a aratat ca bananele sînt la fel de bune la energizarea sportivilor precum sînt bauturile energizante, avand beneficii nutritionale in plus, cum ar fi potasiul si vitamina B6. Si desi bananele sînt mai bogate in calorii decat alte fructe, ele au beneficii unice, daca le privim ca pe o gustare satioasa.



Bogate in fibre, bananele usor necoapte (cele verzi) contin o sursa de amidon rezistent care este digerat lent, contribuind la senzatia de satietate. Amidonul rezistent nu este digerat de corp, asa ca iti umple stomacul fara sa se transforme in grasime.



Merele



"Banalele" mere iti ofera o combinatie de fibre alimentare si apa, care le permite sa iti ofere o senzatie de plinatate in stomac, spun nutritionistii. De asemenea, merele contin pectina, o fibra solubila despre care studiile au aratat ca satisfac foamea. Fibrele solubile se dizolva in apa si vor forma o materie ca un gel, cunoscuta drept pectina. Acestea te vor ajuta sa iti reduci nivelul colesterolului si sa scazi cantitatea de glucoza din sange (glicemia), potrivit nutritionistilor citati de rd.com.



Conopida



A devenit o leguma din ce in ce mai folosita in retete, pentru ca poate fi facuta la cuptor, fiarta, pasata si transformata in piure sau adaugata in preparate culinare, pentru a creste volumul de legume. Sa nu uitam ca este o sursa buna in ceea ce priveste vitaminele C, K si acid folic.



Fiind o leguma din familia cruciferelor, continutul mare de fibre al conopidei contribuie la senzatia de satietate pe masura ce incetineste digestia. Alte beneficii? Asigura o reducere a riscului de boli cardiace si chiar reduce riscul de cancer, potrivit unor numeroase studii.



Morcovii

Si acestia sînt o gustare satioasa, sînt dulci, insa fara a avea un continut bogat de zahar. Continutul de fibre al morcovilor iti ofera o senzatie de satietate cu putine calorii, spun nutritionistii. Alt beneficiu al morcovilor este ca acestia pot fi folositi in volum mare in retete, pentru a-ti umple stomacul si pentru a creste continutul nutritional al mesei tale, cu putine calorii. Morcovii pot adauga atat un plus de savoare, cat si multe fibre atunci cand ii faci piure si ii incluzi in retete precum cele de hummus, sosuri de rosii si altele.