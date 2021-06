Ce spun astrele azi, 29 iunie

Berbec

O zi in care te simti excelent. Influxurile astrale iti dau chef de viata, dar mai ales tendinta de a te ocupa si de problemele altora. Atentie ca starea ta de spirit fluctueaza destul de mult si bine ar fi ca sa nu lasi sa se observe asta. Incearca sa privesti partea frumoasa a lucrurilor din viata ta si evita provocarile celorlalti. Spre seara iti poti gasi linistea alaturi de membrii familiei sau la o plimbare in aer liber.



Taur

Prietenii si protectorii te inconjoara astazi cu mult drag. Cu toate ca nu prea ai tu chef de ei, totusi fii atent la ce se petrece in acest segment de viata. Ti se pot oferi informatii sau sfaturi bune, privind locul de munca. Dialogurile contradictorii vor fi la cote inalte. In a doua parte a zilei, retragete-te din iuresul vietii cotidiene. Sunt momente bune pentru a te gandi pe indelete cum sa iti imbunatatesti destinul.



Gemeni

Relatiile cu sefii sau autoritatile sunt tema principala de astazi. Exista multe nemultumiri legate de cariera, insa lucrurile se pot remedia, daca stii cu adevarat ce vrei. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit, de aceea fii prudent si evita combativitatea sau tonul sarcastic. In dupa-amiaza zilei, atentia ta se va indrepta catre prieteni. Bazeaza-te doar pe fortele tale si nu iti divulga intentiile de viitor.



Rac

Dorinta de studiu aprofundat este astazi la cote inalte pentru tine. Iti sunt favorizate demersurile specifice formelor de scolarizare pe termen lung. Relatiile cu strainatatea sunt la ordinea zilei, dar nu asa cum ti-ai dori tu. In a doua parte a zilei, un sef te poate provoca la o discutie vizavi de modul in care iti desfasori activitatea la serviciu. Fii prudent, vorbeste putin si concis, dar nu pleca urechea la tot ce ti se spune.



Leu

Chestiunile financiare te preocupa intreaga zi. Este vorba despre achitarea datoriilor de orice fel sau, functie de caz, pot intra in discutie mostenirile sau partajele. Ai idei bune, forta in cuvinte, dar incearca sa asculti si parerile celorlalti. Spre sfarsitul zilei, dorinta de rafinare sufleteasca prinde contur. Cineva din strainatate iti poate da vesti neplacute. Totusi, fii prudent, selecteaza informatiile primite si evita speculatiile.



Fecioara

O zi in care ar trebui sa te ocupi de relatiile parteneriale si de colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Sunt posibile discutii aprinse, neintelegeri sau stagnari ale unor proiecte importante. Fii prudent, ai rabdare si evita luarea deciziilor grabite. Pana la urma lucrurile se vor rezolva cum iti doresti tu. Spre sfarsitul zilei, delecteaza-ti sufletul cu laturile spirituale ale vietii. Atentie la sefi si la imaginea ta in ochii celorlalti!



Balanta

Cuvantul de ordine al zilei este munca. Ai multe treburi de facut si parca muncesti doar tu, iar ceilalti sunt plecati demult in vacanta. Santatea este in vizorul astrelor, iar consultatiile si analizele medicale ar trebui evitate deocamdata. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te de prioritati si bazeaza-te doar pe fortele tale. Spre finalul zilei, partenerul de viata te poate provoca la o discutie aprinsa pe teme gospodaresti.



Scorpion

Astazi esti vesel, pus pe sotii si cu dorinta de iubire. Relatiile cu persoana iubita fluctueaza destul de mult si bine ar fi sa fii prudent. Se pot produce despartiri definitive. Altii pot avea de-a face cu odraselele lor. In a doua parte a zilei se intrezaresc multe treburi la serviciu. Planifica-ti activitatile, insa ai grija sa alternezi perioadele de munca cu cele de odihna. Atentie la relatiile colegiale, insa cu sefii comunici foarte bine!



Sagetator

Daca in prima parte a zilei esti preocupat de treburile casei si problemele membrilor familiei, in a doua parte dorinta de a te ocupa de hobby-urile tale este la cote inalte. Relatia cu persoana iubita poate cunoaste fluctuatii, de aceea se recomanda multa prudenta si discernamant. Se pot strica definitiv relatii bune. Spre finalul zilei, organizeaza o mica petrecere pentru cei dragi.



Capricorn

Relatiile cu rudele sau prietenii apropiati sunt la ordinea zilei pentru tine. Sunt posibile discutii aprinse, de aceea fii prudent si nu te implica in problemele celorlalti. Functie de caz, revin in discutie chestiunile specifice unor forme de scolarizare. Atentie ca nu iti sunt sustinute examenele si interviurile! Incearca sa vorbesti concis si direct la subiect. In a doua parte a zilei ocupa-te pe indelete de treburile casei si familiei.



Varsator

Chestiunile financiare sunt preocuparea ta de astazi. Este vorba despre banii castigati din munca proprie sau despre conditiile de la un loc de munca. Exista multe nemultumiri in acest segment de viata, insa ai incredere ca vor veni si vremuri mai bune. Atentie ca energia vitala fluctueaza destul de mult! Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile prioritare.



Pesti

Astazi ar trebui sa te simti excelent. Energiile astrale iti confera forta, stralucire si pofta de a te implica si in problemele celorlalti. Bine ar fi sa te ocupi doar de tine insuti. Atentie la relatiile cu membrii familiei! Sunt posibile conflicte greu de tinut in frau. Spre sfarsitul zilei se intrezaresc chestiuni financiare legate de serviciu. Vestile privind remuneratia muncii tale sunt neplacute. Prudenta si discernamantul te pot ajuta destul de mult.