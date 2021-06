O fântână de peste 200 de ani a fost renovată în satul Cioc-Maidan

O fântână veche de peste 200 de ani a fost reparată şi curăţată iar acum locuitorii satului Cioc-Maidan din sudul ţării vor savura apă curată şi bună. Vasile Arnaut păstrează mai multe amintiri despre fântâna care a fost construită de către străbunicul său. În sudul ţării este un obicei foarte bun, de a construi şi întreţine fântâni. Fântâna familiei Arnaut din satul Cioc-Maidan a fost deja reconstruită de mai multe ori, iar zilele trecute a fost finalizată o altă reparaţie şi apa din fântână a fost curăţată, relatează Mesager.







Fântâna familiei Arnaut este situată într-un loc pitoresc din satul Cioc-Maidan. Pentru că au vrut să păstreze tradiţia, dar şi o amintire de la străbunicul său, Vasile Arnăut a decis să renoveze fântâna de lângă casă.



„Fântâna a fost construită de străbunicul meu. Am curăţat-o, am făcut ordine. În plus, au prelevat probe de apă şi le-au dus pentru analiză la Comrat, de unde am primit concluzia că apa este foarte bună, potabilă. Recent am făcut din nou reparaţii - am aşezat trotuarul şi asfaltul. Vrem ca oamenii să vină încă mulţi ani înainte la această fântână după apă. Fântânile trebuie protejate”, afirmă Vasile Arnaut.



Bărbatul speră că nepotul său va fi cel care va avea grijă în continuare de fântâna familiei.



Primăria din Cioc-Maidan, dar şi mulţi săteni au susţinut iniţiativa familiei Arnaut.



„Vedem un exemplu viu al unei atitudini gospodăreşti şi respectuoase faţă de patrimoniul pe care familia Arnaut l-a moştenit de la strămoşii lor. Este un bun exemplu pentru noi toţi. Anul trecut, Primăria a organizat acţiunea „Fântână curată”, în cadrul căreia, cu toţii, am curăţat cinci fântâni din sat”, a declarat primarul Gheorghe Gorelco.



Fântâna familiei Arnaut din satul Cioc-Maidan a fost construită în anul 1802.