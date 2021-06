Ce sa mănînci pentru a avea un sistem imunitar sănătos

Alimentatia poate face diferenta intre un corp macinat de boli si un trup sanatos, plin de viata. Iata o lista cu cele mai bune alimente pe care ar trebui sa le incluzi in dieta ta. Nu trebuie, totusi, sa uiti ca o alimentatie inteligent aleasa trebuie ajutata si de miscare, care este o componenta tot atat de importanta a unui stil de viata sanatos.



Fructe de soc

Contin multi antioxidanti si ajuta in lupta contra inflamatiilor. In unele studii facute in laborator s-a descoperit ca un extract din fructele de soc anihileaza virusii cauzatori de gripa.



Ciuperci champignon

Ciupercile iti furnizeaza seleniu, complexul de vitamine B si niacina. Astfel, organismul tau este ajutat din mai multe puncte de vedere. Daca ai un nivel scazut de seleniu corp sunt sanse mai mari sa iei gripa. Iar complexul de vitamine B joaca un rol important in sanatatea sistemului imunitar.



Fructe Acai

Culoarea lor neagra indica faptul ca au din abundenta nutrientii antocianina. Chiar daca nu exista studii care sa indice fructele drept remediu pentru o anumita afectiune este bine de stiut ca antioxidantii pe care ii contin din belsug distrug periculosii radicali liberi din organism.



Stridii

Stridiile contin zinc, mineral ce lupta impotriva virusurilor. Zincul ajuta la crearea si activarea globulelor albe care joaca un rol in modul in care raspunde sistemul imunitar la atacurile unor virusi. De asemenea, zincul ajuta sistemul imunitar la vindecarea unor rani externe.



Pepene rosu

Acest fruct delicios nu este doar revigorant. In continutul sau se gaseste antioxidanti care intaresc sistemul imunitar astfel incat acesta este mai eficace in combaterea infectiilor.



Germenii de grau

Sunt extrem de bogati in nutrienti. Reprezinta o modalitate excelenta de a-i oferi organismului tau doza necesara de zinc, antioxidanti si complexul de vitamine B. In plus, germenii de grau sunt o sursa buna de fibre, proteine si grasimi sanatoase.



Iaurt degresat

Probioticele din iaurt ca si din alte alimente fermentate pot reduce severitatea racelii. Cauta iaurtul cu adaos de vitamina D. Studiile au aratat ca persoanele cu un nivel scazut de vitamina D sunt vulnerabile la raceala si gripa.



Spanac

Vei gasi o multime de nutrienti in acest superaliment. Unul dintre ei este acidul folic care ajuta organismul sa produca noi celule si sa repare ADN-ul. De asemenea, contine multe fibre, antioxidanti, precum vitamina C si multi altii. Consuma spanacul crud sau doar usor gasit pentru a te bucura de toate beneficiile sale.



Ceai

Poti alege ceai alb, verde sau negru. Fiecare dintre sortimente furnizeaza polifenoli si flavonoide care lupta impotriva unor boli. Acesti antioxidanti distrug radicalii liberi ce ataca celulele.



Cartofii dulci

Ca si morcovii, cartofii dulci contin betacaroten, care in organism se transforma in vitamina A ce distruge radicalii liberi. Acest lucru ajuta sistemul imunitar si incetineste imbatranirea.



Broccoli

Se gaseste in orice supermarket si este un ajutor de nadejde a sistemului imunitar. Ofera o multime de nutrienti care iti protejeaza organismul. Are vitamina A, vitamina C si glutation.