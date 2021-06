Moldovenii iau cu asalt agenţiile de turism din ţară

După mai bine de un an de izolare şi restricţii, moldovenii dornici de odihnă tot mau mult iau cu asalt agenţiile de turism din ţară. În pofida riscului de infectare cu noul Coronavirus, oamenii spun că sunt gata să se vaccineze, dar şi să respecte regulile impuse de hotelieri, doar pentru a se bucura de briza mării. Cei care au reuşit printre primii să ajungă pe litoralul din Turcia ne-au povestit cum e să mergi în vacanţă în plină pandemie. În acelaşi timp, reprezentanţii agenţiilor de turism susţin că preţurile au scăzut comparativ cu anii de până la pandemie, transmite Mesager.



Raisa Ghirisan din capitală împreună cu familia se numără printre moldovenii care au ajuns în acest an pe litoralul din Turcia. Restricţiile impuse de pandemie, spune femeia, sunt în favoarea turiştilor.



„Hotelurile sunt mai puţin aglomerate, sunt mai mulţi angajaţi implicaţi în deservirea clienţilor, metodele de igienă sunt foarte bine respectate. După toată perioada de care am avut parte până acum, chiar ne-a priit aceasta odihnă. Totul a fost foarte bine pus la punct: plaja, masa, spaţiile de odihnă.”



Şi alţi moldoveni care se află acum pe malul mării spun că, în pofida mai multor restricţii, au parte de o vacanţă de vis.



„Salutare, dragi moldoveni! Vă transmit mult soare de aici, din Turcia. Să ştiţi că, chiar dacă este pandemie şi avem parte de multe restricţii, nu este greu să ajungi în vacanţa pe care ţi-o doreşti. Eu mi-am făcut şi vaccinul, şi testul ca să fiu sigură că totul este bine”, spune Mihaela Tabură.



Nona Peterson, care administrează o agenţie de turism din capitală de 25 de ani, susţine că atât numărul de oferte, cât şi de cereri au cresc enorm, mai ales în ultima lună.



„Munca e foarte grea, deoarece la orice solicitare trimit sms-uri cu ofertele pe care le văd. Este important şi preţul, deoarece fiecare familie are un buget. Ne bucură foarte mult că avem posiblitatea de a lucra, de a întoarce datoriile pe care le-am acumulat pe anul 2020.”



Potenţialii turişti sunt conştienţi de faptul că în timpul vacanţei vor trebui să ţină cont de rigorile impuse de autorităţile locale.



„Depinde de buget. De exemplu, dacă doreşti să mergi în Spania sau pe litoralul din Italia, contează foarte mult si cerinţele statului.”



„Cred că în septembrie, octombrie, o să fie mai convenabil pentru noi şi pentru buget la fel.”



Potrivit operatorilor de turism, în acest sezon preturile au scăzut şi sunt mult mai accesibile, mai ales pentru sfârşitul lunii iulie. În acelaşi timp, mai mulţi oameni îşi fac rezervări deja şi pentru lunile septembrie şi octombrie.



„Pandemia a scăzut puţin, oamenii fac rezervări foarte multe. Bulgaria, Turcia, în mai am avut Egiptul. Ultimele trei saptamâni, practic de la 7:00 până la 11:00 seara suntem pe fir, primesc solicitări, fac rezervări”, spune Nona Peterson.



În acest an, pentru a merge în vacanţă, turiştii trebuie să facă un test PCR la COVID-19 cu 72 de ore înainte de plecare sau să prezinte un certificat de imunizare cu ambele doze de vaccin, iar de la administrarea ultimei doze să treacă cel puţin 15 zile. Dacă pandemia nu va lua amploare şi numărul de îmbolnăviri va putea fi ţinut sub control, atunci staţiunile turceşti şi cele din Bulgaria vor fi deschise până în luna octombrie, inclusiv.