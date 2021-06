Pe 21 iunie, odată cu solstițiul a început vara astronomică

Solstițiul de vară, produs astăzi la ora 06:32, a marcat începutul verii astronomice. La această dată este înregistrată cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte ale anului, transmite MOLDPRES.



Solstițiul reprezintă cele două momente ale anului când Soarele se află la cea mai mică, respectiv la cea mai mare înălțime față de Ecuator. După momentul solstițiului de vară, durata zilei iluminate de Soare începe să scadă, iar cea a nopții să crească, timp de șase luni, până la 21 decembrie, când este momentul solstițiului de iarnă.



În emisfera sudică a Pământului, fenomenul derulează în sens invers.



Solstițiul de vară (respectiv de iarnă) nu se produce în fiecare an la aceeași dată și la aceeași oră. În anii bisecți, solstițiul de vară se poate întâmpla să se producă la 20 iunie. Anul acesta, solstițiul de vară coincide cu a doua zi de Duminica Mare.



Denumirea de solstițiu ("Soarele stă") este dată de faptul că, la data respectivă, are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui în raport cu declinațiile acestuia. Crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungește toată noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii "nopților albe".