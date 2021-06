Care este cea mai sănătoasă băutură din lume

Ceaiul verde este cea mai sănătoasă băutură din lume. Nu o spunem noi, ci experîii în nutriție care, de-a lungul timpului, i-au cercetat și demonstrat efectele extraordinare.

Iată cele mai importante dintre ele



Este mai energizant decît cafeaua

Primul lucru pe care il faci dimineata este sa-ti prepari o cafea care sa te trezeasca mai bine? Nutritionistii iti recomanda ceaiul verde - o bautura care sa-ti stimuleze capacitatea de concentrare si memoria.



Este plin de antioxidanți

Este, probabil, cel mai cunoscut beneficiu al ceaiului verde. Acesta contine cantitati mari de polifenoli, care lupta cu radicalii liberi si te protejeaza de mai multe boli. Tocmai de aceea, este important sa investesti intr-unul de calitate.



Te ajuta să slăbești

Iarna si in special in perioada sarbatorilor cand ai tendinta sa mananci mai mult, ceaiul verde te ajuta sa-ti mentii o digestie corecta. Un consum constant te ajuta sa-ti ai o pofta de mancare in limite normale si iti accelereaza metabolismul. Rezultatul? Nu te ingrasi, din contra - poate scapi de cateva kilograme.



Previne bolile de sezon

Frigul de afara, diferentele de temparatura dintre interior si exterior, oboseala si stresul iti pot slabi sistemul imunitar. Ceaiul verde este o solutie pentru toate acestea. Studiile au scos la iveala ca are proprietati anti-virale si ca te fereste de raceli.



Te scapă de stres

Ceaiul verde te ajuta sa lupti cu stresul la care esti supus in aceasta perioada. Cumparaturile pe care trebuie sa le faci, gatitul, cautarea cadourilor, vizitele in familie te pot epuiza si te pot face sa cedezi emotional. Iar daca prea multa cafea duce la anxietate, stres, probleme de somn, pe cand ceaiul verde te relaxeaza. Bea-l ori de cate ori simti nevoia sa te linistesti.



Respirație proaspătă

Daca tocmai te-ai infruptat dintr-o salata cu ceapa sau dintr-o friptura cu usturoi, poti scapa de gustul lor cu ceai verde. Nu trebuie decat sa iti clatesti gura cu ceai proaspat preparat imediat dupa masa.



Îmbunătățește circulația sanguină

Un nou studiu confirma ca ceaiul verde este cea mai buna alegere pentru micul dejun, in special in cazul barbatilor. Acesta vine la pachet cu o serie de beneficii, in special cognitive - este plin in polifenoli, substante chimice care accelereaza circulatia sanguina, imbunatateste activitatea cerebrala si ii da organismului o rezistenta mai mare in fata stresului.



Iți ajută memoria

Daca ai probleme de concentrare sau de memorie, un ceai verde te va ajuta mai mult decat poate sa o faca o cafea.



Luptă cu cancerul

Tot datorita antioxidantilor continuti, ceaiul verde are un efect puternic impotriva mai multor tipuri de cancer, printre care cel la san, la prostata si cel colorectal. Ce trebuie sa tii minte este sa nu pui lapte in ceaiul verde, pentru ca acesta poate reduce activitatea antioxidantilor.