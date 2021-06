Ce spun astrele azi, 19 iunie

Berbec

Daca programul vostru este haotic, ar trebui ca incercati sa implementati rutina, adica ordinea. Incepeti prin a prioritiza sarcinile voastre, fie ca acestea sunt din viata personala sau de la locul de munca. Nu va faceti griji daca un prieten nu va contacteaza des, deoarece este posibil ca acesta sa fie ocupat cu propriile responsabilitati. S-ar putea sa va aflati astazi intr-o librarie, cautand titluri despre dezvoltarea personala; este un subiect bun inspre care sa va indreptati atentia. Incercati sa evitati mancarea grasa sau plina de zahar chiar inainte de culcare, deoarece acest lucru poate duce la un somn agitat.



Taur

S-ar putea sa va aflati la inceput de relatie si sa realizati ca lucrurile nu decurg asa cum va imaginati. Acest lucru nu este neaparat ceva negativ; ar trebui sa va bucurati mai mult de prezent in loc sa faceti mereu planuri de viitor. Este posibil sa dati astazi peste o suma de bani pe care ati putea sa o investiti intr-un proiect personal. Incercati sa ignorati prejudiciile celor din jur atunci cand luati o decizie, deoarece voi stiti ceea ce este mai bine pentru cariera voastra. Evitati alcoolul pe cat puteti, deoarece organismul vostru are nevoie de o perioada de refacere; optati pentru sucurile pe baza de fructe si legume.



Gemeni

S-ar putea ca in ultima vreme sa lasati prea multe lucruri in voia sortii, ceea ce ar putea aduce haos in programul vostru; trebuie sa intelegeti ca anumite lucruri necesita coordonare. Atunci cand un proiect nu da roade in ciuda efortului constant pe care il depuneti, este important sa recunoasteti faptul ca este nevoie de un nou plan. Este important sa va adaptati situatiei in care va aflati. S-ar putea sa dati peste dificultati in relatia cu copiii, deoarece acestia sunt la varsta cand au foarte multe intrebari si tind sa ignore sfaturile parintesti. Daca sunteti radatori, veti putea sa reparati relatia si chiar sa va intelegeti mai bine copiii.



Rac

S-ar putea sa aveti posibilitatea sa va satisfaceti astazi un moft, iar acest lucru va va face sa va simtiti vinovati. Nu va faceti insa griji; situatia materiala va permite sa va satisfaceti un astfel de capriciu din cand in cand, atata timp cat nu practicati excese. Se anunta o perioada agitata in familie, astfel incat va fi nevoie de mai multa diplomatie. Alegeti-va cuvintele cu grija atunci cand apare un conflict, deoarece vorbele spuse la nervi ar putea inrautati situatia. Va asteapta o saptamana dificila, asa ca profitati de ziua de astazi pentru a petrece mai mult timp impreuna cu grupul de prieteni. Acestia va vor ajuta sa scapati de grijile zilnice.



Leu

Ati avut parte de o saptamana solicitanta, iar acest weekend a fost un prilej pentru a va relaxa. Uneori, aceasta relaxare presupune si timpul petrecut doar in compania unei carti bune. S-ar putea sa suferiti astazi de o migrena, asa ca beti cat mai multa apa si stati departe de sursele de lumina. Un dus fierbinte nu va va scapa de durere, insa ar putea sa va ajute. Nu ezitati atunci cand va doriti ceva, deoarece veti regreta oportunitatile pe care le pierdeti. Ganditi diferit fata de partener, iar acest lucru face ca relatia voastra sa fie una antrenanta; tot ce trebuie sa faceti este sa fiti diplomati atunci cand dezbateti un subiect.



Fecioara

Astazi veti reusi sa petreceti mai mult timp impreuna cu familia, cel mai probabil pentru a sarbatori un eveniment fericit sau reusita cuiva. Incercati sa va indreptati atentia si catre grupul de prieteni; s-ar putea sa ii fi ignorat pentru a petrece mai mult timp alaturi de partener, ceea ce nu este un lucru rau, insa nu trebuie sa neglijati mult timp celelalte aspecte ale vietii voastre. Ati putea folosi o parte din bugetul saptamanal pentru a va ocupa de un proiect personal, insa incercati sa dezvoltati un plan concret. Daca suferiti de indigestii des, este posibil sa va confruntati cu o intoleranta la un un aliment. Ati putea tine un jurnal al meselor voastre pentru a determina vinovatul.



Balanta

S-ar putea ca o persoana din trecutul vostru sa va contacteze astazi, ceea ce ar putea fi o schimbare pozitiva in rutina zilnica, ceva care va va revigora monotonia zilelor anterioare. Nu asteptati ca neaparat partenerul sa propuna o iesire in oras; incercati sa luati initiativa voi, mai des, in relatia voastra. Familia nu va intelege mereu deciziile voastre, insa va fi alaturi de voi atunci cand treceti prin momente dificile. Nu luati acest lucru ca atare; asigurati-va ca cei dragi stiu ca ii apreciati. Fiti prudenti atunci cand ridicati obiecte grele si recunoasteti faptul ca aveti o limita! Veti fi predispusi accidentelor si durerilor de spate.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa nu va puteti relaxa deoarece veti primi o stire importanta, care va va tine in suspans o mare parte a zilei. Incercati sa va petreceti timpul cu cei dragi, facand lucruri care va fac sa va simtiti bine. De exemplu, ati putea programa o dupa-amiaza in oras sau in parc, daca timpul va permite. Daca v-ati pus in plan sa mancati mai sanatos, nu mai amanati acest lucru. Profitati de fructele si legumele de sezon pentru a incepe un regim; vremea buna va fi prielnica miscarii in aer liber. Asteptati ca cei din jur sa va ceara ajutorul inainte sa le oferiti un sfat; initiativa voastra ar putea sa nu fie bine primita.



Sagetator

Va place sa luati initiativa in cadrul familiei, in special atunci cand este vorba de anumite decizii pentru viitor. Riscati insa ca cei din jur sa se simta stanjeniti in preajma voastra daca nu sunteti dispusi sa le ascultati sugestiile si ii criticati dur; tendintele de a va impune autoritatea nu vor fi deloc bine vazute. In sfarsit aveti parte de putin timp liber; acest lucru se intampla o data pe saptamana, deci nu va simtiti vinovati daca va petreceti ziua in fata televizorului sau citind o carte. De asemenea, ati putea sa va rasfatati cu o masa in oras. Incercati sa gasiti o activitate pentru voi si copiii vostri, deoarece stresul de la locul de munca v-a tinut departe de acestia.



Capricorn

S-ar putea sa fiti prezenti la un mic conflict in familie, insa incercati sa nu va implicati. Cearta se va transforma intr-o discutie serioasa si calma de la sine, fara ca voi sa fiti nevoiti sa tineti partea cuiva. Veti fi tentati sa mintiti pe cineva drag atunci cand gresiti, insa povestea voastra va fi usor de verificat. Evitati o situatie in care va veti simti stanjeniti si fiti sinceri. Chiar daca va ingrijiti de sanatatea voastra, este posibil sa aveti probleme in continuare. De exemplu, astazi s-ar putea sa fiti predispusi durerilor de cap. Incercati sa acceptati invitatiile prietenilor in oras mai des, deoarece aveti nevoie de o pauza.



Varsator

Incercati sa fiti prudenti in relatiile cu cei din jur. S-ar putea sa fiti mai sensibili astazi decat de obicei, iar atitudinea unor persoane ar putea sa va deranjeze. Veti gasi insa scuza perfecte pentru a-i evita daca ati planuit deja o zi pe care sa o petreceti in oras sau cu cei mici. Veti avea sansa sa faceti o schimbare pozitiva pentru sanatatea voastra, insa s-ar putea sa duceti lipsa de vointa. Nu va faceti griji daca ati pierdut un obiect important, deoarece acesta isi va face din nou aparitia mai devreme sau mai tarziu. Daca aveti o suma de bani in plus, veti avea astazi inspiratia necesara pentru a-i investi in ceva de lunga durata.



Pesti

Veti fi binedispusi astazi, indiferent de dificultatile care ar putea sa apara pe parcursul zilei. Incercati sa va impartiti doza de optimism si cu cei dragi, in special daca acestia au avut parte de probleme in ultima perioada; inconjurati-va de persoane pozitive, care sa va ajute la mentinerea unei stari de spirit optime. S-ar putea ca o raceala sa va dea batai de cap de cateva zile bune, asa ca schimbati tratamentul daca este necesar. Va fi important sa va treziti devreme, deoarece veti fi foarte productivi astazi si veti reusi sa va puneti ordine in buget si in alte responsabilitati din casa – insa doar in prima jumatate a zilei. Evitati filmele horror sau care ar putea sa va afecteze somnul.